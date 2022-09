Al ‘Bebote’ Santiago Giménez no le importan las críticas y cree en El Tri del Tata Martino para el Mundial de Qatar 2022: “Vamos a sorprender”

El bajo nivel de la Selección de México y las escogencias y decisiones del seleccionador Gerardo ‘Tata’ Martino son el tema caliente en el ámbito deportivo actual. Han sido muchas las voces en contra de la gestión del argentino y unas pocas que lo han respaldado.

Entre los que defienden el proceso Martino en El Tri se encuentra el goleador Santiago Giménez, la última gran aparición del fútbol base mexicano y que ya fue contratado en Europa.

Desde Países Bajos, donde juega con el Feyernoord, el ‘Bebote’ Gímenez (apodo que se ganó en el Cruz Azul) dio su opinión sobre la nefasta actualidad de México y le dio un contundente espaldarazo a Martino, que posiblemente no lo tome en cuenta para el Mundial de Qatar 2022.

“La veo muy bien. Vamos a sorprender en este Mundial, tenemos una Selección muy buena, con mucho talento, nuevas caras, y siento que hay un buen grupo que puede hacer historia” Santiago Giménez

En su conversación con TUDN, el delantero de 21 años también habló sobre sus chances de estar en la máxima cita mundialista, considerando que el Tata Martino no lo ha tenido en el proceso y los delanteros que irán a Qatar están ya jurados.

“Todo jugador sueña con estar en un Mundial, hoy en día es mi objetivo. Sería un sueño poder estar ahí y voy a trabajar para lograrlo. Si no se da lo único que quiero hacer es dar todo de mí y que no quede en mí el no estar”, dijo Santi Giménez.

La mente es muy importante en el fútbol para lograr tener éxito y parece ser que el Bebote tiene solidez en ese aspecto: dijo que trabajará duro para estar presente en la Copa del Mundo, pero en caso que lo dejen por fuera, eso no le afectará y seguirá adelante.

