“Si Martino no aguanta, que se vaya” ex técnico de la selección arremete contra el ‘Tata’ y recuerda que en México hay muy buenos DT

Chepo de la Torre, ex entrenador de la selección de México fue contundente y no tuvo pelos en la lengua al hablar de Gerardo Martino, que sigue al mando de ‘El Tri’, pero el equipo todavía no muestra mejoría y en cada partido deja más dudas que certezas.

De la Torre aseveró que los entrenadores extranjeros deben marcar la diferencia ya que en México hay muchos estrategas muy buenos y dejó claro que si el ‘Tata’ no es capaz de aguantar las críticas, debe irse.

Si hay alguien que conoce la presión del banquillo del Tri, ese es José Manuel de la Torre, por lo que le exigió a Tata Martino que marque la diferencia y que si no aguanta la crítica, que se vaya



Lee sus declaraciones completas aquí: https://t.co/pNEPsur0Zp pic.twitter.com/qQtDKYsGdS — MedioTiempo (@mediotiempo) September 6, 2022

“Con todo respeto para todos los extranjeros, en México somos muy buenos, si hay muchas circunstancias alrededor, pero si es extranjero tiene que hacer la diferencia, y si no hace la diferencia se le va a criticar y se le va a exigir que sea mejor. Si no es parte de la crítica y si no aguanta, que se vaya. Así de fácil. No más para el extranjero, también para el mexicano”, declaró Chepo a TUDN.

De igual manera, el Chepo opinó que a los mexicanos, en líneas generales no les gusta que haya un técnico extranjero, sin embargo dejó claro que al propio técnico mexicano se le minimiza demasiado.

“Sería lo ideal (Que haya un técnico mexicano en la selección), es difícil porque en la opinión popular no nos gusta que haya un técnico extranjero. Yo te lo digo sinceramente, en México hay extremadamente buenos técnicos que se les consideran y se minimiza demasiado al mexicano”, confesó.

Hay que recordar que recientemente el ‘Tata’ Martino comentó que existe toda una campaña en su contra, debido a los abucheos que recibe en los estadios y las constantes críticas por parte de periodistas, ex jugadores y técnicos.

Gerardo Martino señala una campaña en su contra. pic.twitter.com/gJScU0qrsX — Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) September 1, 2022

