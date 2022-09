Confirman la muerte de 13 inmigrantes que intentaban llegar a EE.UU. por el Río Grande

Las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmaron que 13 inmigrantes indocumentados murieron ahogados al intentar cruzar en grupo el Río Bravo cerca de la frontera con Texas el jueves pasado luego de ser arrastrados por las duras corrientes que se han intensificado por la crecida de ese cause.



Los agentes de la Patrulla Fronteriza en el sector de Del Rio, incluidos los agentes de búsqueda, trauma y rescate (BORSTAR) de la Patrulla Fronteriza y agentes fluviales, respondieron el jueves a un gran grupo de personas cerca de Eagle Pass, Texas, y detuvieron a 53 migrantes. Los oficiales de Aire y Marina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) también ayudaron en la misión.



De acuerdo con la policía, 37 de los inmigrantes fueron rescatados cuando intentaban cruzar el también llamado Río Grande hacía Estados Unidos.



El viernes de manera inicial se dio a conocer que las autoridades encontraron ocho inmigrantes muertos, al día siguiente el CBP dijo que el número de muertos había aumentado a nueve y finalmente se sabe que fueron 13 las personas que murieron en su intento de cumplir su Sueño Americano.



Chris Magnus, comisionado de CBP, usó sus redes sociales para señalar que se encontraba “reflexionando sobre las 13 vidas perdidas… mientras intentaban cruzar el río Grande en Eagle Pass”.



“Aprecio el trabajo peligroso de nuestra Patrulla Fronteriza para salvar vidas y recuperar los cuerpos de los fallecidos”, acotó. “Su trabajo no es fácil y muchas personas no se dan cuenta del costo que puede tener para quienes sirven como agentes”.



En tanto, autoridades mexicanas detuvieron a 39 personas relacionadas con el intento de cruce del jueves.



Este incidente nos recuerda a los 53 inmigrantes hallados sin vida al interior de un tráiler en San Antonio, Texas, el pasado mes de junio, dejando al descubierto el peligro al que se enfrentan miles de inmigrantes al intentar llegar a Estados Unidos.