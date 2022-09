Gaby López, la golfista mexicana que sorprendió en el Dana Open y conquistó su tercer LGPA

La golfista mexicana Gaby López tuvo un cierre de ensueño el pasado fin de semana y se llevó el trofeo en el Dana Open. Según informó Mediotiempo, la golfista azteca finalizó con un convincente putt en la bandera 18 para alzarse con el torneo y así lograr su tercer título LGPA. Anteriormente obtuvo lauros en 2020 en el Hilton Grand Vacations Tournament of Champions y en el año 2018 logró imponerse en el Blue Bay LPGA.

Cabe destacar que en este Dana Open, Gaby López se impuso a Lucy Li, que había cerrado como líder un día antes del logro de la golfista mexicana. De igual forma este triunfo también se dio sobre nombres importantes como la alemana Caroline Masson, Lexi Thompson, entre otras. Un triunfo que sin lugar a dudas llena de orgullo a todo México y que llega además de manera sorprendente y fruto de un gran trabajo que ha venido haciendo la deportista azteca.

Posición en el ranking de Gaby López

Actualmente la mexicana Gaby López ocupa el lugar número 67 en el ranking femnenino. Como se cito anteriormente, este triunfo representa su tercer gran trofeo en su carrera como golfista internacional y además le suma mayor cantidad de puntos en el ranking. Cabe acotar que López logró sumar la cantidad de 500 puntos para el ranking femenino y espera seguir trabajando para que este logro no sea aislado y pueda seguir subiendo posiciones.

En el Dana Open vino desde atrá y logró remontar posiciones; de hecho estaba en el puesto 11 a cuatro golpes de la puntera del torneo, el resto fue historia y como si se tratara de una película de acción logro remontar hasta lograr levantar el trofeo. Los 500 puntos que sumó también le permite escalar al puesto 23 del The Race to the CME Globe.

Trayectoria de Gaby López

Entre otros aspectos, Gaby López es una de las representantes del golf mexicano más importante dentro del proyecto XUNTAS, el cual era anteriormente conocido como Impulsando el Golf Profesional Mexicano. Cabe acotar la presencia de importantes atletas del golf azteca entre las que destacan Lorena Ochoa. GABY LÓPEZ CAMPEONA 🏆🇲🇽



En un domingo inolvidable, la mexicana consiguió remontar y firmó una vuelta de 63 (-8) para quedarse con el título del @danaopenlpga. 3️⃣



De esta forma, @GabyLopezGOLF obtuvo su tercer torneo en el @LPGA. ¡Felicidades! 👏🏼🤩 pic.twitter.com/Y35GRgcbi6— Golf Channel LA (@GolfChannelLA) September 4, 2022

López tuvo la oportunidad a sus 15 años de participar y jugar el Master Card Classic por invitación de la LPGA. Desde allí ha participado en importantes torneos internacionales entre los que destacan par de participaciones en Juegos Olímpicos, siendo en Tokio 2020 una de las abanderadas de la delegación mexicana.

En total son siete años dentro de la élite golfista y con el triunfo logrado en el Dana Open ya suma a sus vitrinas tres torneos internacionales.

