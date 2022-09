Galilea Montijo impacta con foto frente al espejo con mini vestido y botas altas

Tras darse a conocer el nuevo proyecto en el que participará, Galilea Montijo sorprendió a sus seguidores de redes sociales al compartir una sexy fotografía en la que posó frente al espejo con mini vestido que provocó los piropos de varios famosos.

La presentadora del programa ‘Hoy’ está acostumbrada a llamar la atención por la deslumbrante belleza que posee, y luego de darse a conocer que se integra al panel de investigadores de la nueva temporada del programa ‘¿Quién es la máscara?’, en el que compartirá pantalla junto a Yuri, Carlos Rivera, Omar Chaparro y Juanpa Zurita, volvió a dar de qué hablar por compartir una imagen en la que derrochó sensualidad.

Fue exactamente a través de su perfil oficial de Instagram, en donde la también actriz de 49 años se dejó ver posando desde su camerino y frente al espejo. En esta ocasión portó un vestido corto y en color negro, además de botas altas que estilizaron aún más sus piernas.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar, por lo que además de superar los 30 mil corazones rojos recibió halagadores comentarios de famosos como Michelle Vieth, Andrea Legarreta, Andrea Escalona, Celia Lora, Laura León y Raúl Araiza, entre otros, así como unos cuantos fanáticos ya que la estrella de televisión no permite que todos los usuarios dejen un comentario.

Así es como Galilea Montijo presume su belleza en cada oportunidad que tiene, tal como lo hizo durante su reciente viaje por Marruecos, en el que se lució con otras vestimentas dignas de admirarse. Ejemplo de ello fue la maxi falda y el top a crochet en color rosa con el que dejó al descubierto su cinturita y piel canela que cautivó en la serie de imágenes que compartió, donde se le ve durante su paseo por Marraketch. View this post on Instagram A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo)

Durante su espectacular viaje no solo expuso frente a la cámara el elegante estilo que la caracteriza, ya que también hizo eco de su sentido del humor al mostrar cómo fue recibida por unos curiosos habitantes de esta ciudad medieval.

“Foto 1: Así me recibieron ‘se agarraron bien’. Foto 2: ‘Aquí hay amor'”, escribió como descripción a la serie de postales. View this post on Instagram A post shared by GalileaMontijo (@galileamontijo)

También te puede interesar:

–Galilea Montijo comparte su intensa rutina de ejercicio tras lujosas vacaciones en Turquía

–Galilea Montijo detiene sus lujosas vacaciones en Turquía para dar el último adiós a Manuel Ojeda

–De encantadores destinos a looks despampanantes: así son las lujosas vacaciones de Galilea Montijo en Turquía