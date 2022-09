VIDEO: Sergio Mayer rompe en llanto al recordar su vida humilde en un barrio popular en la Ciudad de México

De cantante a actor y posteriormente a político, así ha ido en subida la carrera de Sergio Mayer. Per de acuerdo al ex Garibaldi, esto no ha sido nada sencillo, pues de acuerdo al ex político reveló que su infancia fue marcada por la marginación económica y la persecución por su estado de indocumentado en Estados Unidos.

“Yo vengo de una familia humilde”, expresó en entrevista para el Heraldo de México. El exdiputado nació en la alcaldía Iztapalapa, colonia San Lorenzo Xicoténcatl, número nueve y estudió en colegios públicos. Fue mantenido por su padre, quien ejerció varios oficios como carnicero, estibador o chofer.

A los 5 años, su familia decide ir a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades. Entraron al país con una visa, pero se quedaron dos años más sin el permiso correspondiente de las autoridades, razón por la que fueron detenidos y deportados a México.

“Somos una de tantas, miles y millones de familias en este país que tiene que salir adelante a base del esfuerzo, del trabajo y buscando oportunidades”. SERGIO MAYER

Esto es parte de su libro en el que está trabajando. Reveló que arrancará su texto con sus padres, sus vidas, cómo se conocieron y sus inicios en aquella zona de la Ciudad de México.

“Hay gente que no sabe que viví en Iztapalapa, que estudié en colegios de gobierno, que nos fuimos de indocumentados. Todo lo platico en libro porque estoy orgulloso de mis raíces”. SERGIO MAYER

A su vez, contó el momento en el que regresó a la casa de su infancia, que en su perspectiva de niño era un inmueble enorme. Sin embargo, se dio cuenta en su regreso que era un lugar muy pequeño.

“Llegué y toqué el timbre”, externó antes de romper en llanto. Sergio Sánchez tuvo que retomar la palabra para que el ex Garibaldi volviera a tomar fuerzas para terminar su historia.

Apuntó que, tras llamar a la puerta, una señora, de la que no reveló el nombre, salió para recibirlo, pero se quedó fría al verlo y, tras recobrar el sentido, lo abrazó y le dijo: “Yo sé quién eres y sé que viviste aquí”.

“Le pedí permiso para entrar a la casa, que en aquel tiempo se me hacía muy grande y cuando entré vi que era muy chiquita, con espacios muy reducidos. Le dije a mi mujer donde dormía; fue muy emotivo y quiero volverlo a hacer, volver a recordarlo. Es un tema que me ayuda a mantenerme firme, a recordar de dónde vengo, y quién me critica de que si soy ‘fifí’ no tiene idea de lo que está hablando” SERGIO MAYER

