Dueños de autos Tesla en Noruega, en huelga de hambre para que Elon Musk responda por autos defectuosos

Varios propietarios de autos Tesla en Noruega organizaron una huelga de hambre con la finalidad de presionar al CEO de la compañía Elon Musk a escuchar sus quejas y ofrecer una solución a los problemas que han presentado algunos automóviles eléctricos en el país.

Medios locales reportan que el grupo ayunó durante 24 horas para manifestar su descontento por las fallas presentadas en sus vehículos. Entre las quejas presentadas destaca que los autos no arrancan cuando hace mucho frío o calor excesivo, así como fallas en la computadora y en el piloto automático.

Los consumidores también dijeron que los asientos delanteros no pueden moverse, la tapa del maletero se llena con agua de lluvia, los limpiaparabrisas no trabajan bien y hay bordes amarillos alrededor de las pantallas de visualización. Dicen que la vida útil de las baterías es inferior a la prometida y las nuevas estaciones de carga no se adaptan a los vehículos más antiguos. Además, reprocharon el servicio que se ofrece en las oficinas de atención al cliente.

En la protesta asistieron 29 dueños que acomodaron los vehículos Tesla para formar la palabra “Help” (ayuda en inglés).

Poco tiempo después de lanzarse la campaña, Elon Musk compartió un mensaje en Twitter en donde decía que ha estado “ayunando periódicamente” y eso lo ha hecho “sentirse más saludable”. Aunque quizá se refería a un tema de sobrepeso y alimentación, ajeno a la propuesta, el mensaje ha sido calificado como “cruel” por algunos usuarios.

On advice of a good friend, I’ve been fasting periodically & feel healthier — Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2022

Erlen Morsch, joven de 27 años, propietario de un vehículo afectado y organizador de la protesta, dijo que la compañía automotriz prometió contactarlos pero no lo ha hecho.

Noruega es el país con más autos Tesla per cápita en todo el mundo.

La polémica surge en medio de los despidos que ha aplicado la compañía a 10% de su personal asalariado ante los rumores de una recesión en Estado Unidos. Musk ha dicho que Tesla incrementará sus trabajadores para el 2023.

“Dentro de un año, creo que nuestra plantilla será mayor tanto en asalariados como abviamente en horas. Pero a corto plazo, en los próximos meses, esperamos ver una reducción de aproximadamente 10% en la fuerza laboral asalariada”, dijo.

Días después del anuncio Tesla recortó a 195 empleados de una plantilla de 276 en las oficinas de Tesla de San Mateo, California. Gran parte del personal recortado correspondía al área del sistema de inteligencia artificial Autopilot de la compañía. Sin embargo, no han sido los únicos despidos. En otras plantas ex empleados han reportado haber sido recortados.

