Esta es la presentación de Carlos Rivera que conmovió a Cynthia Rodríguez hasta las lágrimas

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima de la que el público se enteró hace apenas unas semanas. Y ahora, la pareja se enfrenta al primer reto de su matrimonio: la inesperada pérdida del papá del cantante.

Esta noticia no solo ha azotado al intérprete regional mexicano y a su familia directa, pues es su reciente presentación en Zacatecas, la presentadora de televisión (y esposa del famoso) se vio conmovida hasta las lágrimas por la situación.

Y es que el momento más emotivo se dio cuando Carlos Rivera brindó unas palabras en memoria de su padre, seguidas de la canción “La luna del cielo”, acción que desató la emoción de Cynthia Rodríguez.

“Recuerdo que mi papá me llevó al casting de La Academia, en ese casting me preguntaron que por qué cantaba, yo respondí que para mí cantar era como si fuera medicina“, son las palabras que llevaron al límite a la ex conductora de ‘Venga la Alegría’ .

Carlos Rivera anuncia el fallecimiento de su padre con un desgarrador mensaje

Fue el pasado 29 de agosto cuando el cantante conmocionó a sus fanáticos con el anuncio del fallecimiento de su papá; se trató de una publicación en Instagram que no tardó en causar miles de likes y comentarios.

“Jamás se está preparado para despedir a un padre, al menos yo no lo estaba, no lo estoy. ¿Cómo soltar a mi mejor amigo?, a mi fan número uno, al mejor alcahuete de todas mis locuras, a mi hombre fuerte que no le tenía miedo a nada ni a nadie y que la única cosa que le hizo temblar fue el maldito párkinson cuando apareció”, escribió Carlos Rivera para acompañar una fotografía en blanco y negro donde se le ve junto a su padre.

“Yo me quedo aquí extrañándote hasta mi último respiro, hasta ese día que te vuelva a ver para abrazarte y escuchar tu voz diciéndome ‘mi niño’. Me vas a hacer falta siempre Papito. Siempre. Te amo por toda la eternidad“, finalizó su mensaje el cantante.

