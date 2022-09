“Estados Unidos necesita la inmigración”, dice llamado del ‘Washington Post’ para una reforma migratoria

El título de la editorial de The Washington Post no podía ser más acertado: “Estados Unidos necesita la inmigración, no la creciente retórica contra los inmigrantes”, ya que apunta a la baja de natalidad en el país y la necesidad de mantener la fuerza laboral.

“La tasa de natalidad anémica de la nación… socavará la vitalidad económica en ausencia de un flujo sólido de trabajadores inmigrantes”, advierte la editorial.

El Post recuerda que la mejor forma para resolver esta disyuntiva es que el Congreso apruebe una reforma migratoria, ya que permitiría a quienes llevan 10, 15 o más años viviendo en el país quedarse con opciones de protección a la deportación, con un camino a la ciudadanía que les permita avanzar personal y profesionalmente.

“La salida de ese callejón es que el Congreso revise el sistema de inmigración para permitir una mayor afluencia de trabajadores legales y un camino hacia la legalización para algunos de los aproximadamente 10 millones de inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales han estado en este país durante 15 años o más”, defiende el rotativo.

El Congreso tiene varios proyectos de reforma migratoria estancados, pero hace unas semanas, un grupo de congresistas demócratas impulsó el proyecto de reforma a la Ley de Registro o HR 8433, la cual permitiría a indocumentados solicitar una Green Card. El proyecto podría ser apoyado por el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York).

En términos neto, indica el Post, la inmigración ha ido a la baja, ya que la mayoría de los inmigrantes detenidos son enviados de regreso a México, señala en referencia las políticas del gobierno del expresidente Donald Trump, las cuales la Administración del presidente Joe Biden no ha eliminado, como el Título 42.

“Los republicanos, previsiblemente, utilizan como arma la oleada de migrantes en la frontera, usándolo para asustar a los estadounidenses y ganar puntos políticos”, lamenta la editorial.

Sin embargo, esa retórica afecta también a la economía del país.

“El hecho de que la inmigración neta esté cayendo y contribuyendo a la escasez de mano de obra —y por lo tanto también a la inflación, al ayudar a aumentar los salarios— se pierde en el tsunami de la retórica política sobre una ‘invasión'”, agrega ese diario.

El Post reconoce que el Congreso no aprobará pronto una reforma migratoria, pero urge a que ocurra. Insiste en que el ambiente político actual no permite avanzar, aunque sea necesario.

“Desafortunadamente, hay pocas posibilidades de que eso suceda en un entorno político en el que los republicanos equiparan falsamente a los inmigrantes con el aumento de la delincuencia, el drenaje de los programas de asistencia social y el contrabando de fentanilo y otras drogas”, expuso. “Si la inmigración se utiliza siempre como un garrote político y no como un componente político del crecimiento económico, todos sufrirán”.

Para Vanessa Cárdenas, subdirectora de America’s Voice, la editorial del Post expone el “nativismo” que promueven los republicanos contra los inmigrantes, sin tomar en consideración las consecuencias económicas.

“El nativismo de los republicanos se produce a expensas directas de nuestra necesidad económica a corto y largo plazos”, consideró. “La editorial del Post es el último recordatorio de por qué todos los estadounidenses pagan el costo del nativismo politizado del Partido Republicano y la obstrucción de las reformas legislativas que se han retrasado mucho“.