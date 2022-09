Los Angeles Rams inician la defensa de su título ante unos complicados Buffalo Bills que parten como el equipo a vencer en la NFL

Este jueves 8 de septiembre dará inicio otra temporada de la NFL, con grandes expectativas a lo que será el encuentro entre Los Angeles Rams y los Buffalo Bills. El juego se llevará a cabo desde el SoFi Stadium, casa de los Rams, equipo que espera comenzar con buen pie la campaña, para buscar la revalidación de su título, sin embargo no tienen un examen para nada sencillo.

El denominado “kickoff” entre los Rams y los Buffalo Bills se da en un estadio fundado en 2020 y el cual tiene capacidad para 70 mil espectadores. Se espera que el encuentro se dispute a casa llena con la afición volcándose con los locales.

Altas y bajas de los Rams y los Buffalo Bills

Los Angeles Rams inician esta campaña sin la presencia de jugadores como Von Miller, Darious Williams, Andrew Whitworth, Sony Michel y Robert Woods, de quienes el equipo se desprendió. Sin embargo han sabido suplir las bajas con adquisiciones importantes como Bobby Wagner, Allen Robinson, Troy Hill, y Logan Bruss.

Por su parte los Buffalo Bills iniciarán sin Tre’Davious White, quien ha sido sometido a una cirugía del ligamento cruzado. De igual forma, han sumado a figuras de la talla de Von Miller y Jamison Crowder. Será un encuentro significativo para Von Miller que tendrá al frente a su ex equipo y jugará en su antigua casa, ante esta realidad expresó antes del juego que jamás podría odiar a los Rams.

Antecedentes de los Rams y los Buffalo Bills

Como se sabe y se citó anteriormente, los Rams son los actuales campeones de la NFL, en la temporada pasada terminaron imponiéndose en la final a los sorprendentes Cincinnati Bengals con marcador de 23-20. El equipo angelino tiene altas expectativas de poder copetir esta campaña a pesar de los cambios realizados.

Por otro lado están los Buffalo Bills, un equipo que llega como gran favorito a llevarse el trofeo o por lo menos levantar la mano de cara al Super Bowl. La campaña pasada terminaron en el primer lugar de la AFC Este y fueron eliminados en la siguiente fase por los Chiefs. Este año esperan cambiar todo y ocupar los primeros lugares. What's better than this, guys running routes ‼️ #Kickoff2022@stefondiggs | @cooperkupp



La mesa está servida para el Kickoff entre ambos equipos candidatos y que saldrán con todo a darle el mejor de los espectáculos a toda su fanaticada.

