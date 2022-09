Ninel Conde confiesa la razón por la que está soltera: “No es fácil que alguien llegue a la talla”

La cantante y actriz mexicana Ninel Conde se encuentra de manteles largos con el lanzamiento de su nueva canción en colaboración con Lorenzo Méndez, misma que lleva por título ‘La Vida es pa gozarla’.

Fue durante la conferencia de prensa que la denominada ‘bombón asesino’ se sinceró sobre su vida amorosa a un año de haberse separado del empresario Larry Ramos. “Estoy sola desde hace un año, ha sido un año muy fuerte, pero me he disfrutado y he aprendido a estar conmigo“, reveló Ninel Conde.

A pesar de sentirse plena, la intérprete de “Callados” asegura que no pierde la esperanza de volver a enamorarse. Eso sí, indicó que es complicado encontrar un hombre a la altura de la mujer exitosa que es ella, y que no tenga miedo de ello.

“Claro que no es fácil, para una mujer exitosa, una mujer fuerte e independiente no es tan fácil que le llegue alguien a la talla, pero bueno por ahí debe estar, ya llegará el indicado”, añadió.

Con estas palabras, Ninel Conde dejó claro que no ha cerrado la puerta al amor; por el contrario, su fama y empoderamiento son las cualidades que “asustan” al género masculino.

Además de hablar sobre el lanzamiento de su nuevo sencillo y su vida amorosa, la artista de 45 años se pronunció sobre su incursión en OnlyFans y el contenido que comparte dentro de la plataforma. Y, a pesar de las súplicas de sus fans, ha decidido no compartir contenido de desnudos.

Te puede interesar:

• Ninel Conde muestra cómo grabó el video de “La vida es pa’ gozarla” en el que presume cuerpazo

• Ninel Conde y Lorenzo Méndez inician presentaciones juntos arrancando en Los Ángeles

• El antes y después de Ninel Conde: así se veía la famosa antes de convertirse en ‘El bombón asesino’