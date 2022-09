Ninel Conde y Lorenzo Méndez inician presentaciones juntos arrancando en Los Ángeles

Ninel Conde y Lorenzo Méndez unieron talentos y prometen ser una bomba explosiva. Dos de las figuras más representativas de México no sólo lanzaron un tema musical juntos hace casi un mes, La Vida es Pa’ Gozarla, sino que arrancan una serie de presentaciones. La ciudad inicio que escogieron es Los Ángeles, donde la fanaticada de ambos es bastante grande.

Desde hace un tiempo, Lorenzo Méndez y Ninel Conde habían adelantado que la actriz y cantante mexicana pasaba a ser parte de la casa de productora del ex integrante de La Banda El Limón. Después vino la grabación del tema y recientemente, la filmación del videoclip musical desde la ciudad de Miami. A esto se la ha sumado una serie de presentaciones que inician con un evento privado para la prensa y personas de la industria musical en la ciudad de Los Ángeles.

El reciente tema que ha gozado de una muy buena aceptación entre sus fans sorprendiendo a la gran mayoría. La Vida Es Pa’ Gozarla es algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar de Lorenzo Méndez. Si bien es cierto y lo hemos afirmado varias veces, el cantante de regional mexicano es una de las voces prodigio del género, escucharlo en un son con sonidos tropicales ha dejado con la boca abierta a muchos. View this post on Instagram A post shared by Lorenzo Mendez (@lorenzomendez7)

Hace un tiempo en una entrevista a La Opinión, Lorenzo Méndez habló de su gusto por la interpretación en otros géneros musicales. Pero de ahí a que se aventurara a hacerlo, ciertamente había un gran paso. Mismo que ha decidido dar de la mano de una artista como Ninel Conde. Su larga trayectoria y experiencia es la llave perfecta que sólo podía darle El Bombón Asesino. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

A través de sus redes sociales compartieron pequeños adelantos del trabajo que venían realizando juntos y también en sus proyectos por separado. Realmente es renovación de sus carreras profesionales. Ninel Conde desde un posición de más madurez musical e interpretativa. No podemos olvidar que es una de las mejores actrices de México. Y Lorenzo Méndez desde un reloading total. A nivel personal, de imagen y estrenando su voz, al menos de marea pública, en otros géneros musicales. View this post on Instagram A post shared by UNO PRODUCTIONS (@unoproductions)

La Vida Es Pa’ Gozarla fue compuesta por el propio Lorenzo Méndez y Bruno Bailón (El Parientito)

con arreglos y mezclas de Gilberto “El Pollo” Zavala. UNO PRODUCTIONS Y LM7 Entertainment son las casas que están haciendo posible este éxito. Esta sería la primera vez que Ninel y Lorenzo unen voces pero no la última. La agenda de ambos comenzó a coparse y la serie de presentaciones para cerrar el 2022 no serán pocas.

La Vida es Pa’ Gozarla la puedes buscar en las distintas plataformas de reproducción musical como Spotify, iTunes y Youtube. View this post on Instagram A post shared by Lorenzo Mendez (@lorenzomendez7)

