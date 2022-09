Ninel Conde muestra cómo grabó el video de “La vida es pa’ gozarla” en el que presume cuerpazo

Ninel Conde no para de trabajar y tras el lanzamiento de su tema “La vida es pa’ gozarla“, compartió con millones de seguidores de redes sociales lo que vivió detrás de cámaras durante la grabación del video musical, en el que se le ve disfrutando mientras pasea a bordo de un lujoso yate y por supuesto presumiendo el espectacular cuerpo que mantiene a sus 45 años.

“El Bombón Asesino” está a punto de iniciar una serie de presentaciones, siendo Los Ángeles, California, la ciudad que eligió para dar a conocer su más reciente lanzamiento “La vida es pa’ gozarla”, en colaboración con Lorenzo Méndez.

Sin embargo, fue a través de su perfil oficial de Instagram en donde la actriz y cantante mexicana compartió un poco de lo que se vivió detrás de cámaras durante la grabación del clip de su pegajoso tema, el cual se realizó en Miami, Florida, confirmando que fue el escenario perfecto.

“Les comparto lo que vivimos detrás de cámaras mi equipo y yo que son mi familia. Los amo y les agradezco las risas, la lealtad y su profesionalismo”, se lee junto a una de las publicaciones en las que apareció vistiendo un atrevido traje de baño de tiro alto dorado que resaltó su piel bronceada y que, como ya es costumbre, dejó ver la espectacular silueta que posee.

En las imágenes también mostró lo que es trabajar con un equipo de expertos, quienes la prepararon para lucir radiante y cuidaron cada detalle, desde maquillaje, peinado y cada uno de los diminutos conjuntos de baño que portó.

Y aunque en esta ocasión reveló que la acalorada prenda fue utilizada para esta nueva producción audiovisual, semanas a tras se lució bajo los rayos del sol, dejando ver otros ángulos de su seductora anatomía. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

Regresando a la grabación del clip musical, Ninel Conde volvió a deleitar la pupila gracias a sus curvas perfectas, en esta ocasión con un diminuto bikini rojo con el que posó y cantó, dando una probadita de lo que sus fieles admiradores pueden disfrutar con este nuevo tema. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

“La vida es pa’ gozarla” es un tema que promete poner a bailar a todos, en el que Ninel Conde y Lorenzo Méndez funden sus estilos para ofrecer una nueva propuesta musical.

También te puede interesar:

–Ninel Conde y Lorenzo Méndez inician presentaciones juntos arrancando en Los Ángeles

–El antes y después de Ninel Conde: así se veía la famosa antes de convertirse en ‘El bombón asesino’

–Ninel Conde luce al máximo sus voluptuosas curvas con un bikini pequeñito de hilos amarillo