“Los resultados no se dieron”: Diego Aguirre rompe el silencio tras la dolorosa goleada 7-0 ante Club América

Hace más de 15 días, Diego Aguirre y Cruz Azul fue humillado por Club América, conjunto azulcrema que desplegó toda su artillería y aplastó sin piedas a la máquina cementera con un fuerte 7-0. Como resultado, el entrenador fue echado del banquillo celeste y ahora el mismo habló sobre lo que fue dicha goleada recibida.

Recordemos que para dicho partido, el estratega nacido en Uruguay, estaba suspendido, por lo que estuvo presente en el estadio, pero terminó viendo la goleada a su equipo “escondido” en el palco, él solo, algo que explicó a radio Sport 890 y que sin duda ningún otro entrenador quisiera vivir dentro o fuera de México.

“Fue una experiencia rara por lo que fue un tiempo corto y no puedo decir que no afecta porque siempre llegas con ilusión de estar por mucho tiempo pero fue algo raro porque los resultados no se dieron y sabíamos que íbamos a un equipo con dificultades en general, pero obviamente siempre te tienes fe de que las cosas salgan bien y fue algo sorpresivo cómo se dieron las cosas y hay que convivir con eso”.

Diego Aguirre