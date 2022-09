Mufasa, Snow White, Wish, Strange World, Elio: Disney y Pixar presentaron sus nuevas películas en D23 Expo

ANAHEIM, CA – D23 Expo es el evento de tres días en el que los fans del amplio universo Disney se reúnen cada dos años en el Centro de Convenciones de Anaheim, California, desde 2009, cuando se formó el Club de Fans oficial de la compañía.

Tras un parón por la pandemia -la última reunión se celebró en agosto de 2019-, la convención D23 volvió este fin de semana con los premios Disney Legends, un enorme showroom con decenas de stands y miles de artículos a la venta, y multitudinarias presentaciones en las que responsables de los estudios anunciaron las películas y series que lanzarán próximamente.

Durante la tarde, en una enorme sala con miles de personas, Walt Disney Studios -tanto la división de Live Action como la de Animación- y Pixar presentaron sus novedades. Muchas de ellas se estrenarán directamente en el servicio de streaming Disney+, pero algunas aún pasarán primero por las salas de cine.

Disney cumple 100 años

La presentación arrancó con un video sobre los 100 años de Disney e inmediatamente después Cynthia Erivo -que acaba de estrenar la versión con actores reales de “Pinocchio”, en la que interpreta al Hada Azul- salió al escenario para cantar el himno de Disney.

También fue el momento de revelar el nuevo logo de Disney para conmemorar el centenario que veremos a partir de ahora al inicio de todas sus producciones.

Disney celebrates 100 years in 2023 unveiled new logo #Disney100 pic.twitter.com/l87Fek2X4t — LetsOTT Global (@LetsOTT) September 10, 2022

A continuación, en bloques agrupados por cada estudio, se fueron anunciados los títulos de Disney para lo que queda de 2022, 2023 y 2024. Muchos proyectos ya se conocían, pero se dieron más detalles y primeros vistazos a clips y trailers.

Películas de Disney Live action para salas de cine

1. The Little Mermaid (La Sirenita)

El 26 mayo de 2023 llegará “The Little Mermaid” (“La Sirenita”), dirigida por Rob Marshall (ganador del premio óscar con “Chicago” y director de “Mary Poppins Returns”). Marshall anunció que la banda sonora tendrá 4 canciones nuevas compuestas por Alan Menken y Lin-Manuel Miranda.

La cinta está protagonizada por Halle Bailey como Ariel, Melissa McCarthy como la maligna Úrsula, Javier Bardem como el Rey Tritón, Daveed Diggs pone voz al cangrejo Sebastian, con Awqwafina y Jacob Tremblay también entre el elenco de voces.

En las pantallas de la sala se mostró la secuencia completa de “Part of the world” sólo para los fans presentes. Después también compartieron el primer teaser del film:

Out of the sea, wish I could be… part of that world.



Disney's The Little Mermaid is coming to theaters May 26, 2023. pic.twitter.com/lUw5BmYRK5 — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) September 9, 2022

“Desde pequeña, nadado en la alberca soñando que era una sirena, nunca hubiera imaginado que esto se pudiera hacer realidad”, dijo Bailey sobre el escenario.

2. Snow White (Blancanieves)

La primera princesa de la historia de Disney se encarnará en la piel de Rachel Zegler. Gal Gadot será la Reina Malvada. Estreno en 2024.

“Como una fan de Disney, no me puedo creer que estoy en este lado del escenario. Tengo que pellizcarme. Hacer este papel ha sido el sueño de mi vida”, dijo Zegler sobre el escenario junto a Gadot.

3. Mufasa, The Lion King

El Rey León es una franquicia tan exitosa para Disney que después del remake pseudo-live action de 2019 llega ahora la historia de origen del querido Mufasa. El director Barry Jenkins, ganador del premio óscar con “Moonlight”- subió al escenario para hablar de “MUFASA, The Lion King” que se estrenará en 2024. Es la historia de origen de cómo Mufasa creció huérfano para convertirse en Rey León. Se pudo ver el teaser en la sala.

4. Haunted Mansion

Un film basado en una atracción clásica de los parques de Disney, como ya se hiciera en 2003. Su director, Justin Simien, compartió que cuando era adolescente trabajó en Disneyland y la atracción de Haunted Mansion era una de sus favoritas. Simien compartió el primer tráiler de la película que cuenta con un elenco espectacular: Rosario Dawson, Lakeith Stanfield, Owen Wilson, Tiffany Haddish, Winona Ryder, Dan Levy, Jared Leto, Danny DeVito y Jamie Lee Curtis, quien apareció por sorpresa en una silla moviéndose… y no dijo palabra. “Haunted Mansion” se estrenará en 2023.

Películas de Disney Live action para Disney+

Sean Bailey, presidente de películas Live Action en Walt Disney Studios, destacó la importancia del servicio de streaming: “Disney+ nos da mucha libertad para seguir explorando historias originales”.

1. Peter Pan & Wendy

Nueva versión del clásico que pone el foco más en Wendy. Veremos a un irreconocible Jude Law como Captain Hook. Llegará a Disney+ en 2023 sin pasar por cines.

2. Hocus Pocus 2

This Halloween season, the Sanderson Sisters fly again. 🧹#HocusPocus2, an Original movie event, is streaming September 30 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/O77PfBPHOP — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) September 9, 2022

Antes, este 30 de septiembre llegará a Disney+ “Hocus Pocus 2” con las jóvenes Whitney Peak, Belissa Escobedo y Lilia Buckingham como protagonistas. El film es la secuela de la cinta de 1993 “Hocus Pocus” y traerá de vuelta 30 años después a las actrices Sarah Jessica Parker, Bette Midler y Kathy Najimy.

3. Disechanted

Disenchanted, la secuela de “Enchanted” (2007), contará de nuevo con Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden e Idina Menzel. Se les suma Maya Rudolph. Estreno el 24 de noviembre en Disney+.

Películas y series de Pixar

Pete Docter, Chief Creative Officer de Pixar, presentó las novedades del premiado estudio de animación, que siempre arriesga con sus apuestas.

“Queremos hacer películas que entretengan, sorprendan y conecten con autenticidad”, aseguró el director de animación que más premios óscar ha ganado.

1. Inside Out 2

Una de las películas mejor valoradas por la crítica de la historia de Pixar tendrá su secuela. “Inside Out 2”, dirigida por Kelsey Mann, llegará en el verano de 2024. No se sabe casi nada del film, pero la protagonista, Riley, será una adolescente.

2. Elio

En la primavera de 2024 llegará “Elio”, la historia de un niño que, por un error, tiene que hacer de embajador de la Tierra en el Universo entre alienígenas. Dirigida por el escritor Adrián Molina (“Coco”) cuenta con America Ferrera en la voz dela madre de Elio. Yonas Kibreab pondrá voz a Elio.

You’re invited on Disney and Pixar’s newest adventure… ELIO.

Meet Elio: A boy who finds himself transported across the galaxy & mistaken for the intergalactic Ambassador for our planet Earth.😮 pic.twitter.com/D9yN5MwaqJ— Pixar (@Pixar) September 10, 2022

3. Elemental

La película número 27 de Pixar se estrenará en junio de 2023 y promete ser excelente. “Elemental” está dirigida por Peter Sohn, hijo de inmigrantes coreanos a El Bronx a principios de los años 70. Esa experiencia familiar le inspiró para el film. 🔥and💧come together in this FIRST LOOK at Ember & Wade played by Leah Lewis and Mamoudou Athie, from Disney and Pixar’s Elemental, coming to theaters June 16, 2023! pic.twitter.com/X9lsXU4LcB— Pixar (@Pixar) September 9, 2022

La trama transcurre en una ciudad donde lo importante es el elemento con el que cada uno está hecho, Amber, hecha de fuego, se enamora de Wade, hecho de agua. ¿Cómo se pueden relacionar dos personajes que están hechos de elementos tan opuestos que no pueden ni tocarse?

4. Win or Lose, serie para Disney+

Hasta ahora Pixar producía “largos” y cortometrajes que solían preceder a la película en los cines. Ahora llegará la primera serie de formato largo de Pixar para Disney+. “Win or Lose” trata de un coach de un equipo mixto de softball (voz de Will Forte), pero cada episodio está contado desde el punto de vista de cada uno de los integrantes del equipo en su camino hacia la final, que sucede en el episodio final. Up to bat at #D23Expo: a FIRST LOOK at Pixar’s all-new Original series Win or Lose, with Will Forte as Coach Dan.

From filmmakers Michael Yates, Carrie Hobson, and David Lally, Win or Lose comes to @DisneyPlus in 2023! pic.twitter.com/UoZTIpbhR7— Pixar (@Pixar) September 10, 2022

Películas y series de Walt Disney Animation

El último bloque lo presentó Jennifer Lee, presidenta de Walt Disney Animation Studios, “donde nació todo hace cien años”. La venerada división de la compañía anunció tres títulos: dos películas y una serie, antes de que Ariana DeBose cerrara la presentación cantando el tema principal de “Wish”, película en la que pondrá la voz protagonista.

1. Wish

Este film se estrenará en 2023 para celebrar los 100 años del estudio. Se supone que combinará estilos de las más de 60 películas animadas de la historia de Disney. Chris Buck, co-director, resumió el espíritu de “Wish”: “No hay ningún poder más fuerte en el universo que alguien que tiene un deseo verdadero”. Starring Ariana DeBose as Asha, directed by Chris Buck & Fawn Veerasunthorn, produced by Peter Del Vecho & Juan Pablo Reyes, and featuring all-new songs by Julia Michaels, Disney's Wish releases in November 2023. (2/2) pic.twitter.com/K1bDxOZOL5— Disney Animation (@DisneyAnimation) September 10, 2022

“Wish” será un musical con canciones de Pink y Selena Gómez, entre otros artistas. La trama sucede en el Reino de las Rosas, un mundo donde los deseos se hacen realidad. La protagonista es Asha, una joven de 17 años que pide un deseo a las estrellas con todo su corazón. Y una de ella, Star, se convierte en su compañera inseparable..

2. Strange World

Otra apuesta de Disney Animation será “Strange World”, una película de aventuras en un mundo imaginario con criaturas desconocidas. Se estrenará en cines en noviembre de 2023. Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid y Lucy Liu pondrán las voces a los protagonistas.

Get lost in this very STRANGE new look at Disney's #StrangeWorld and see the movie in theaters November 23, 2022. pic.twitter.com/fzoIU4ZwlH— Disney Animation (@DisneyAnimation) September 10, 2022

3. Zootopia+

Este noviembre se estrenará la serie “Zootopia+” en Disney+. Por supuesto, está basada en la película “Zootopia” de 2016. Tendrá 6 episodios.

4. Iwájú

Journey into a futuristic version of Lagos, Nigeria with this FIRST LOOK of Disney Animation and Kugali's Iwájú!



The all-new Original series streams on @DisneyPlus in 2023 pic.twitter.com/fUvIN1EXHe— Disney Animation (@DisneyAnimation) September 10, 2022

La apuesta más original del estudio será “Iwájú”, la primera serie original del estudio y la primera colaboración de Disney Animation con otro estudio en sus 100 años de historia. Será con el estudio y editorial de comics Kugali, cuya misión es contar historias inspiradas en África.

“Iwájú” es una serie futurista en un ciudad dividida en dos: una isla pobre y el continente rico. Se estrenará en 2023 en Disney+.