“¿Qué le paso?”: Critican a Galilea Montijo por exceso de botox en el rostro y dicen que parece otra

Galilea Montijo es considerada una de las famosas más queridas de la televisión en la actualidad, pero esto no ha evitado que al mismo tiempo se convierta en una de las más criticadas, es así como una vez más fue víctima de fuertes señalamientos en redes sociales por supuestamente estar abusando de los arreglos estéticos, específicamente el uso de botox.

Y es que, luego de anunciar que se integra al panel de investigadores del programa de TelevisaUnivision ‘¿Quién es la máscara?’, la presentadora originaria de Guadalajara, Jalisco, recibió comentarios negativos por su aspecto físico, en los que aseguraron ya se le está pasando la mano con los trucos para verse más joven.

La polémica se dio dentro del perfil de Instagram del experto en maquillaje Alfonso Waithsman, quien compartió una serie de fotografías en las que posó junto a la también actriz y el equipo que la asesora para lucir impecable en cada proyecto en el que participa.

En la foto, Galilea aparece con un peinado con rizos marcados y un sofisticado maquillaje en tono terracota que la hizo ver radiante; sin embargo, esto no fue lo que más llamó la atención de los usuarios, sino el aparente abuso del botox por lo que de inmediato surgieron los comentarios.

Aunque en su mayoría recibió halagos y felicitaciones, la conductora del programa ‘Hoy’ fue duramente criticada por su drástica transformación en la que aseguran luce completamente irreconocible a sus 49 años e incluso la compararon con otras famosas como Ninel Conde y Gloria Trevi.

“Cuidado con los ojos”, “Qué le paso a Galilea…se ve muy diferente“, “Ya se parece a la Trevi en los ojos”, “¿Qué le paso? Se mira totalmente diferente y no es el maquillaje”, “No parece Galilea“, “¿Por qué se transforman así?”, “Qué se hizo Gali, ya no se parece“, “Ay no, ya no más restiradas y Botox… ella es muy guapa no necesita”, “Qué se hizo esta Galilea abusan de las cirugias y botox ya ni parece ella. Que pena”, “Qué le paso a sus ojos, cómo se ha cambiado el rostro“, “Se le pasó la mano de botox a Gali. No ocupa tanta cosa, ella es muy guapa y sensual. Ojalá no se le haga vicio y se vea como muchas, Ninel, Gloria Trevi. Todo tiene un límite y dejan de verse bonitas”, “Con tanto maquillaje ya ni se parece“, fueron solo algunos mensajes.

Mientras que, en otra imagen compartida dentro de este mismo perfil los fanáticos de Montijo de desvivieron en halagos.

