Recuerdan el día en que Angélica Rivera, “La Gaviota”, convivió con la Reina Isabel II

Angélica Rivera, ex Primera Dama de México, convivió con la Reina Isabel II en el año 2015 durante una visita de Estado a Inglaterra junto al entonces presidente Enrique Peña Nieto, este hecho fue recordado en redes sociales por las hijas de “La Gaviota”.

La reina Isabel II murió el pasado jueves 8 de septiembre a la edad de 96 años, por lo que celebridades de todo el mundo han utilizado las redes sociales para expresar sus condolencias y compartir algún recuerdo junto a la monarca y México no ha sido la excepción.

Así fue como de inmediato surgieron algunas imágenes del día en que Angélica Rivera convivió con la fallecida reina Isabel en marzo de 2015 en Horse Guards Parade de Londres, en Inglaterra, durante una ceremonia con la que le dieron la bienvenida junto a su entonces esposo, el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Las encargadas de recordar el encuentro fueron Sofía y Regina Castro, hijas de “La Gaviota”, quienes a través de las historias de sus respectivas cuentas de Instagram compartieron con sus seguidores algunas fotografías de la actriz y Su Magestad, ambas sonriendo durante su histórico encuentro.

En las imágenes que también han circulado en otros perfiles sociales, se puede ver a la protagonista de la telenovela de Televisa ‘Destilando Amor’ en el acto protocolario vistiendo un elegante traje blanco y un fascinador color negro; mientras que la monarca vestía en color gris con su característico sombrero del mismo tono. A la ceremonia organizada por la corona británica también asistieron el hoy rey Carlos III así como su esposa Camilla, quien recibe el nombramiento de reina consorte.

Durante la misma visita que tuvo una duración de tres días, la pareja presidencial asistió a un banquete en el Palacio de Buckingham, en esta ocasión la actriz lució un majestuoso vestido en color rojo a una sola manga de la firma Valentino que acompañó con una bolsa del mismo tono, un collar de pedrería y un sobrio peinado recogido. View this post on Instagram A post shared by Royal family (Fanpage) (@fanroyalfamily)

También te puede interesar:

–Dicen que Angélica Rivera quiere “reencontrarse con su público” y podría regresar a la televisión muy pronto

–José Alberto Castro opina de la investigación sobre Angélica Rivera, dice que son “chismes y mentiras”

–Sofía Castro evita hablar de Angélica Rivera y la investigación por cuentas millonarias: “Mi mamá está tranquila”