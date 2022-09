Cómo es la nueva tecnología de invisibilidad en los aviones de combate F-35 de EE.UU.

El Ejército podría estar trabajando en una nueva tecnología de invisibilidad para los aviones de combate F-35. La idea surge luego de que al menos dos cazas fueran vistos con una novedosa superficie cromada en la parte baja de su fuselaje sobrevolando la base naval de Point Mugu, en California.

De acuerdo con imágenes captadas de las aeronaves, estas ahora exhiben un nuevo aditamento con formas geométricas y un acabado reflectante, del cual no se conoce exáctamente ni su función ni el material del que está compuesto.Esto ha llevado a que expertos en materia militar especulen que puede tratarse de una nueva tecnología de camuflaje que los vuelva invisibles ante fuerzas enemigas.

Si bien no existe certeza al respecto, la implementación de tecnología de invisibilidad no es algo nueva pues desde hace años el Pentagono ha estado realizando pruebas al respecto.

Un elemento que también ha ocasionado que se especule que la nueva superficie forma parte de un sistema de invisibilidad es el hecho de que los aviones captados forman parte de lo que se conoce como el escuadron “Vampires”, el cual oficialmente es denominado como US Navy Air Test and Evaluation Squadron Nine (VX-9).

Se sabe que, desde su creación en 1951, este escuadron se ha encargado de probar las nuevas tecnologías y armas que posteriormente se han puesto en práctica en el campo de batalla.

Vuelos de prueba

No se trata de la primer oportunidad en la que se ve un avión de combate empleando este tipo de paneles refractantes. El ejemplo más claro de ello pudo apreciarse el pasado marzo cuando fue posible avistar un F-22 Raptor con una superficie cromada durante el Red Flag, un ejercicio de combate y entrenamiento avanzado que se realizó en la base aérea de Nellis (Nevada).

El evento organizado por la Fuerza Aérea se produjo en una zona cercana al Área 51, donde se prueba en secreto tecnología de grado militar.

David Cenciotti, experto en aviación, indica que lo más probable es que se trate de un nuevo tipo de revestimiento experimental que podría ser utilizado en el próximo avión de sexta generación que el Pentágono viene desarrollando.

Esto también te puede interesar:

– Almirante Kuznetsov: el único portaaviones actual de Rusia, en condiciones deplorables

– Sikorsky Raider X: cómo es el helicóptero de combate más rápido y avanzado del mundo

– Cuáles son los 5 drones de combate más avanzados del mundo