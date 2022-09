Critican a Christian Nodal por la reacción que tuvo mientras un hombre insulta a Belinda frente a él

Christian Nodal ha vuelto a dar de qué hablar nuevamente en redes sociales debido a la reacción que tuvo cuando un cantante mencionó el nombre de Belinda junto a una falta de respeto mientras cantaban en un bar de Guadalajara.

A siete meses de que se confirmara la ruptura sentimental entre Belinda y Christian Nodal, ambos siguen acaparando los titulares debido a que sus fanáticos y detractores aprovechan cualquier actividad que realizan para vincularlos. Desde los cambios de look que ambos han experimentado, los rumbos que tomaron sus carreras y por supuesto el nuevo romance que el cantante de Regional Mexicano sostiene con Cazzu.

Sin embargo, tras su regreso a los escenarios Christian Nodal se colocó bajo los reflectores por permitir que un hombre insultara a Belinda frente a él, dejando ver que le tiene sin cuidado lo que piensen de la cantante.

Todo sucedió durante su reciente visita a Guadalajara, Jalisco, en donde el intérprete de temas como “Adiós Amor” y “No Te Contaron Mal” pasara una noche entre amigos en un bar, donde por cierto una vez más lució todos los tatuajes de su rostro. Pero lo que definitivamente sorprendió a más de uno fue que mientras convivía y se disponía a cantar, un hombre mencionó el nombre de Belinda acompañado de una tremenda falta de respeto, lo que de inmediato fue criticado por los internautas.

Y es que, mientras ambos interpretaban “La Derrota”, tema que se hiciera famoso en voz de Vicente Fernández, el hombre que tenía el micrófono lanzó una frase en contra de Belinda, despertando la furia de varios fanáticos que no pasaron por alto la reacción de Christian Nodal, quien dejó ver una sonrisa para después continuar cantando.

Como era de esperarse, en la sección de comentarios del video retomado por el programa Chisme No Like en Instagram, hubo quien lo defendió asegurando que su ex le fue infiel, mientras que unos usuarios más pusieron en duda su educación por permitir que insulten a Belinda frente a él.

“Que groseros. Pueden opinar y decir lo que sea en privado, pero que mal en público”, “No dijo nada, pero tanto peca el que mata como el que sostiene la pata, educación es lo que les falta”, “Que mal la verdad”, “Vergüenza te debería de dar Christian“, “Pobre que no supera a Belinda”, “Si no quiere que le digan nada no deberían de andar ofendiendo a Belinda”, “Es una falta de respeto de ese señor insultar a alguien que ni conoce y Christian de seguir ese juego“, fueron solo algunos mensajes que se leen en contra de Christian Nodal.

