Cazzu presume en Instagram los besos que le da a Christian Nodal tras exitoso concierto en Colombia

Tras una exitosa presentación en Bucaramanga, Colombia, como parte de su Forajido Tour, Christian Nodal está dando de qué hablar nuevamente por su romance con la cantante Cazzu, quien presumió a través de las redes sociales una fotografía en la que dejó ver cómo disfrutan de su amor durante un paseo.

Y es que la pareja no solo ha dado tremendas demostraciones de amor antes de subir al escenario tal como sucedió durante la presentación del pasado mes de junio en Colombia, donde el intérprete de temas como “No Te Contaron Mal” y “Adiós Amor” fue captado dando efusiva muestra de amor a la Nena Trampa.

No obstante, ahora fue Cazzu quien compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram lo bien que la pasa con el exponente del regional mexicano, con quien se dejó ver dándose unos buenos cariñitos.

En la fotografía que está dando de qué hablar este fin de semana aparece la pareja muy abrazados y en pleno beso, como si no se hubieran percatado que la cámara estaba detrás de ellos ya que apenas se dejan ver en la esquina inferior de la toma; aunque hasta ahora todo podría indicar que la imagen fue subida de manera intencional para provocar un nuevo escándalo en torno a su relación sentimental.

Comentarios como: “Ehhh esa mano árbitro“, “Bien desanimado Nodal” y “Hay el dinero”, fueron solo algunas reacciones que han dejado sus fanáticos en otras cuentas que han retomado la imagen.

Pero mientras surgen nuevas evidencias de que realmente está surgiendo el amor en esta nueva pareja del espectáculo, el cantante originario de Caborca, Sonora, está comenzando a retomar sus actividades como parte del Forajido Tour luego de pasar unos meses fuera de los escenarios.

Cabe destacar que, pese a que es uno de los artistas más aclamados por el público se ha visto en la penosa necesidad de cancelar algunas presentaciones, como la que se tenía programada en Ensenada, Baja California, el próximo 24 de septiembre.

Así lo anunció la empresa JG Music que en representación del también compositor publicó un comunicado en el que explicaron que dicha supresión fue por causas ajenas al artista.

"Hacemos de su conocimiento que el evento programado en el Valle de Guadalupe, en la Hacienda Chichichuas el día 24 de septiembre, que forma parte del Forajido Tour 2022 de nuestro artista exclusivo Christian Nodal, no se llevará a cabo", detallando que el lugar en el que se presentaría no cuenta con el uso de suelo y no se tienen los permisos correspondientes.

