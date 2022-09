Exsuegra de Inés Gómez Mont ofrece a las autoridades revelar ubicación de la conductora

Sin miedo a las represalias, la exsuegra de Inés Gómez Mont aseguró que podría brindarle información a las autoridades mexicanas que los ayude a dar con el paradero de la conductora, quien actualmente se encuentra prófuga de la justicia.

La presentadora mexicana suma dos órdenes de aprehensión en su contra por diversos delitos fiscales, además de lavado de dinero por más de $3 mil millones de pesos mexicanos. Y aunque las autoridades no han dado con su paradero a pesar de que la Interpol emitió una ficha roja para su localización, quien una vez más dijo estar enterada del lugar en el que se encuentra la pareja es la exsuegra de la conductora, Tita Bravo, quien durante una entrevista con Milenio reveló que ambos se encuentran en el estado de Oaxaca.

De acuerdo con las declaraciones de la socialité y abuela de tres hijos mayores que Inés Gómez Mont tuvo durante su matrimonio con Javier Díaz, la conductora podría estar viviendo en Oaxaca, donde se pasean a bordo de un yate.

“Yo con mucho gusto estoy a las órdenes de la FGR, con el señor Gertz Manero. Yo le digo dónde están, donde a qué hora, a dónde se van en el yate felices allá por Oaxaca, con mucho gusto”, respondió.

Asimismo, aseguró que su hijo, Javier Díaz, también tiene la información en su poder, por lo que tampoco tiene miedo de las consecuencias que pudiera tener por revelar en dónde se encuentran Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

“Mi hijo sabe perfectamente dónde están, yo sé perfectamente dónde están ¿Tú crees que no saben dónde están?, obvio, yo no contesto el teléfono, a nadie le contestó el teléfono, voy a cumplir 69 años, ¿Tú crees que me da miedo algo?”, añadió.

Pero antes de finalizar, Tita Bravo envió un mensaje a sus tres nietos, a quienes no ha visto desde que se dio a la fuga la presentadora y le preocupa el tipo de daño emocional que les provocará estar involucrados en un problema que no les corresponde.

“A mis nietos que sepan que los extraño, que les amamos y que ya los queremos ver, que todo salga bien. Afectados obviamente, o sea cuando los niños ven que sus padres se separan, ya están afectados, en este momento todos están afectados porque es una decisión terrible la que se tiene que tomar y los más afectados como siempre son los niños”, puntualizó.

