NewFilmmakers anuncia la novena edición de ‘InFocus: Festival de Cine Hispano y Latinx’

NewFilmmakers Los Ángeles anunció que, luego de casi tres años de espera a causa de la pandemia por coronavirus, el ‘InFocus: Festival de Cine Hispano y Latinx’ regresará al Teatro Linwood Dunn de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Hollywood para celebrar su novena edición.

El próximo 23 y 24 de septiembre, la NFMLA presentará la edición 2022 del festival que es co-presentado por The MBS Group.

El evento contará con proyecciones, sesiones de preguntas y respuestas con los cineastas, programas de desarrollo profesional y conferencias magistrales, incluyendo una conversación sobre The Last Out, la nueva película de POV dirigida por Sami Khan, recientemente nominado al Oscar, y Michael Gassert, galardonado en el Festival de Cine de Tribeca con una Mención Especial del Jurado.

El festival presenta películas independientes de talentos emergentes que abarcan una variedad de géneros y estilos narrativos. Los cineastas y sus historias son originarios de países como: México, La República Dominicana, Brasil, Cuba, Honduras, Jamaica, Colombia, Venezuela y los Estados Unidos. El festival presentará dos estrenos mundiales y un estreno norteamericano.

“Este programa es increíblemente especial para la comunidad de NFMLA y de Los Ángeles. Estamos honrados de celebrar el Mes de la Herencia Hispana y el talento latinx en asociación con la Academia. Es una manera de hacer resaltar el extraordinario talento latinx a nivel local e internacional. La participación de la Academia nos ayuda a ofrecerles a estos cineastas otro nivel de acceso a la industria. Estamos eternamente agradecidos por esta colaboración”, dijo el Director de Programación, Bojana Sandic, y el Director Ejecutivo y Co-Fundador, Larry Laboe.

Programación del ‘InFocus: Festival de Cine Hispano y Latinx’

El festival iniciará con algunas conferencias virtuales la tarde del viernes 23 de septiembre. La programación continuará el sábado 24 de septiembre con InFocus: Cortometrajes hispanos y latinx I – Conexión y desconexión, una serie de trabajos de ficción y documental sobre la naturaleza de la conexión y desconexión. En ella se exploran las complejidades de la familia, el dolor de la pérdida y el trauma, las tradiciones que forman vínculos entre las generaciones y los encuentros fortuitos que lo cambian todo; desde encontrar el amor, hasta luchar por la seguridad y compartir el bienestar.

En seguida, InFocus: Cortometrajes hispanos y latinx II – Lo surreal, una selección de historias que encuentran su expresión en el terror, la ciencia ficción y la magia, narraciones explorando los límites entre lo real y surreal. Hay algo intensamente verídico en estos mundos tan llamativos de espacios fantásticos, body horror, exploración espacial o paisajes oníricos.

La velada termina con InFocus: Cortometrajes hispanos y latinx III – Representación, una serie de cortometrajes que explora la idea de la representación desde múltiples perspectivas. ¿Qué significa representar y ser representado, sea en los medios, geográficamente, en la creación de una imagen pública o en la manera en que cada individuo participa en su cultura y le atribuye un significado personal?

Te compartimos la lista completa de la selección oficial de proyecciones:

Pool Boy (dir./guión Luke Willis)

Any Place (dir. Minerva Rivera Bolaños, guión Fanie Soto, Minerva Rivera Bolaños)

No Soy Óscar (dir./guión Jon Ayon)

Ember (dir. Manuel Del Valle, guión Alexandra Segel, Manuel Del Valle)

Aion (dir./guión Giulio Meliani)

All Because Of The Damned Blonde’s Son (dir. Danilo Vargas Martinez, Cristian Roberto Hernández

Figueroa, guión Cristian Roberto Hernández Figueroa)

Breathe (dir./guión Victor Velasco)

Preggers (dir. Sylvia Ray, guión Marco Antonio Parra)

Tundra (dir. José Luis Aparicio, guión Carlos Melián)

Who? How? And Where? (dir./guión Victoria Garza)

Mancha (dir. Nicole Mejia, guión Nicole Mejia, Don DiPetta)

I’m A Vampire (dir./guión Sofia Garza-Barba)

Noche Del Infierno (Hell Night) (dir. Andrew Reid, guión Jesenia Ruiz, Vee Saieh)

Bad Hombrewood (dir./guión Guillermo Casarin)

Más Latina (dir./guión Janeva Adena Zentz, Tim Young)

Sabor Ártico: Latinos En Alaska (Arctic Flavor: Latinos In Alaska) (dir./guión Indra Arriaga Delgado)

Tejano Night (dir./guión Alexander Rosales)

Bertie The Brilliant (dir. Gabriela Garcia Medina, guión Gabriela Garcia Medina, Joshua Sankar)

