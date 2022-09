Pelosi pide aplausos durante un evento en la Casa Blanca y se vuelve tendencia en redes sociales

Nancy Pelosi se volvió tendencia en redes sociales por pedir “aplausos” a quienes se encontraban en el jardín de la Casa Blanca escuchando su discurso sobre la Ley de Reducción de la Inflación por parte del presidente Joe Biden.



La presidenta de la Cámara de Representantes, quien estaba acompañada del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que la “ley histórica” que Biden firmó el mes pasado estaba “reduciendo los costos de los artículos básicos de las familias trabajadoras de los Estados Unidos”.



“Señor presidente, gracias por unificar e inspirar una visión de un futuro más fuerte, más justo y seguro para todos nuestros niños. Su extraordinario liderazgo ha hecho posible este día glorioso”, dijo con gran algarabía Pelosi.



Tras su agradecimiento, el lugar se mantuvo en total silencio, por lo que Pelosi no dudó en pedir a los asistentes que respondieran a través de aplausos: “Esa es una línea de aplausos”. Tras la petición, los asistentes reaccionaron.

Pelosi, intentando dejar de lado su incómodo momento, dio la palabra a Chuck Schumer: “Y saludemos al líder Schumer y a sus colegas del Senado por su extraordinario liderazgo y el éxito en llevar este proyecto de ley al pleno”.



Presentación que motivó a Chuck Schumer a pedir, ¡también aplausos!



“Esa es una línea de aplausos”, dijo Chuck Schumer lo que desató un par de risas entre los asistentes.



“Tal vez los asistentes estaban demasiado ocupados revisando sus teléfonos y viendo cómo sus 401K se zambullían como para poder ofrecer un aplauso inmediato”. “No sé por qué no me sorprende que haya pedido aplausos”. “¿Es real lo que pidió?”. “Los perdió en el glorioso liderazgo”. “La falta de aplausos significa algo y Nancy claramente no se ha dado cuenta”. “No puedo creer que la gente vote por esto”, fueron algunos comentarios que recibió Nancy Pelosi por pedir aplausos.

