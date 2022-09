The Bachelor, Juan Pablo Galavis, demanda al reggaetonero Danny Ocean por millones de dólares

Danny Ocean está siendo contrademandado por millones de dólares por el que el ganador de The Bachelor, Juan Pablo Galavis, cuyo representante legal es nada más y nada menos que el ex abogado Karol G, Luis Fonsi, Pitbull y quien hizo que Paulo Londra ganara su batalla con Big Ligas. El reggaetonero venezolano lo habría demandado primero por lo que esto viene a presentarse como una contrademanda.

James G. Sammataro es el nombre del abogado que llevará a la corte al exponente del género urbano, Danny Ocean. Daniel Morales, como se llama realmente el artista, enfrenta un reclamo que fue presentado por quien fuera el también representante legal de Karol G y Luis Fonsi y quien fue contratado en esta oportunidad por el ex futbolista, empresario de la industria musical y The Bachelor, Juan Pablo Galavis.

Resulta que el mismo era socio de Danny Ocean. El primero que introdujo una demanda fue este último. Se desconocen los motivos de manera oficial del lado del artista. Juan Pablo Galavis respondió con otra en el mismo estado de Florida. Alega que el reggaetonero le dio la espalda luego que dedicara mucho tiempo a ayudarlo y promocionarlo para ascender en su carrera, sobre todo en Youtube. View this post on Instagram A post shared by Juan Pablo Galavis (@juanpagalavis)

La demanda de Galavis alega que catapultó la carrera de Morales al ayudar a cambiar la marca de Morales como Daniel O.C.T (a “Danny Ocean”); relanzamiento de “Me Rehuso”; y obtener acuerdos discográficos y acuerdos editoriales de Morales por cifras millonarias. La demanda establece: “Después de cambiar la marca de Morales con éxito, y con el éxito creciente de “Me Rehuso” – que, ahora, tiene 1.700 millones de visitas en YouTube y recientemente fue reconocida por Billboard como una de las 100 mejores canciones de Reggaetón de todos los tiempos. El también modelo y actor Juan Pablo Galavis aprovechó sus contactos profesionales, lo que provocó interés de parte de varios varias personas pesadas dentro de la industria musical , tal como reza la nota de prensa enviada por su equipo de comunicaciones.

Esta contrademanda surge luego que supuestamente Danny Ocean se negara a pagarle algunos porcentajes acordados, según comentaron fuentes cercanas al entorno de manera extra oficial. Cosa que de cierta forma se expone en el comunicado del ganador de The Bachelor. Alega que parte del éxito del cantante se debe a las conexiones que le facilitó Juan Pablo Galavis a Ocean con importantes compañías discográficas y editoras musicales: “Inmediatamente mordió la mano que lo alimentaba”. View this post on Instagram A post shared by @dannocean (@dannocean)

Por su parte, el cantante venezolano no ha respondido. El mismo lanzó su nuevo tema musical hace pocos meses y, hasta el momento de cierre de esta nota ni él, ni su representantes se habían pronunciado al respecto. Habrá que esperar que afirme o desmienta esta información. Por lo pronto, les dejamos el videoclip de “Volare” que cuenta con casi 10 millones de reproducciones en Youtube.

