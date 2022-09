Un golpe al hip hop: el asesinato de Tupac

La estrella del hip hop Tupac Shakur murio el 13 de septiembre de 1996 a causa de las heridas de bala sufridas en un tiroteo desde un vehículo en Las Vegas.

Un flujo constante de lanzamientos de álbumes póstumos ha mantenido su nombre cerca de la cima de las clasificaciones de ventas de por vida, y los esfuerzos artísticos como la película Tupac: Resurrection de 2003 han mantenido su imagen y música actualizadas entre los fans que eran demasiado jóvenes para verlo y escucharlo actuar mientras aún estaba vivo. Su carrera discográfica llegó a su fin con su muerte a los 25 años

La historia de la muerte de Shakur el 13 de septiembre de 1996 comienza con un atentado fallido contra su vida dos años antes.

El 30 de noviembre de 1994, Tupac Shakur recibió un disparo y resultó gravemente herido durante un robo cometido por dos hombres armados en el vestíbulo de un edificio de oficinas en el centro de Manhattan que albergaba un estudio de grabación donde había estado trabajando en su tercer álbum, Me Against the World (1995), por razones que se han detallado obsesivamente en obras como el documental de Nick Broomfield de 2002, Biggie and Tupac, Shakur culpó del ataque al productor Sean “Puff Daddy” Combs y al rapero rival Christopher Wallace, también conocido como “The Notorious BIG”. Coast vs. West Coast” que definió la escena del hip-hop a mediados de la década de 1990.

En Las Vegas, el 7 de septiembre de 1996, para el combate de boxeo Mike Tyson-Bruce Seldon, Shakur y otros miembros de su séquito fueron grabados en una cinta en el vestíbulo del hotel MGM Grand participando en una pelea violenta con un hombre identificado más tarde como miembro de la pandilla callejera Crips con sede en Los Ángeles.

Horas más tarde, Shakur viajaba como pasajero en un automóvil conducido por la directora de Death Row Records, Marian “Suge” Knight, cuando un cadillac blanco se detuvo junto a ellos en un semáforo en Flamingo Road y abrió fuego, disparando al menos 12 tiros, de los cuatro alcanzaron a Shakur y uno rozó la cabeza de Suge Knight.

La cirugía de emergencia en el Centro Médico Universitario salvó la vida de Shakur esa noche y, en los días siguientes, los médicos anunciaron que sus posibilidades de recuperación habían mejorado. Sin embargo, el 13 de septiembre de 1996, Tupac Shakur murió a causa de sus heridas.

Seis meses después, el rival de rap de Shakur, Christopher Wallace, fue asesinado en circunstancias similares en Los Ángeles. No se ha realizado ningún arresto hasta la fecha en relación con ninguno de los asesinatos.

