“De Todo”, la lista de Spotify para escuchar en el Mes de la Herencia Hispana

Spotify vuelve a mostrar su compromiso con la comunidad latinoamericana, pues este 15 de septiembre lanzó “De Todo”, la lista de reproducción con la que el público podrá celebrar el Mes de la Herencia Hispana.

Compuesta por canciones que van desde la música mexicana hasta el rock indie, la lista de reproducción presenta una mezcla de sonidos, artistas, idiomas y géneros que demuestran que la cultura latina es más que reggaetón y bachata. Es una mezcla de todos los sonidos, lugares y personas de todo el mundo que han inspirado e influenciado a los creadores latinos.

A través de este esfuerzo, Spotify contribuye con la representación a las diferentes identidades que componen a la comunidad Latinx. De hecho, el nombre de esta lista de reproducción surge con el fin de mostrar la diversidad de la cultura hispana.

“‘De Todo’ presenta algunos de los artistas latinos más interesantes de Estados Unidos y Puerto Rico y señala a los que han abierto el camino. En un esfuerzo por reconocer la diversidad y la riqueza de la cultura latina, queremos sorprender a los oyentes animándoles a descubrir nuevos sonidos a los que quizás no estén expuestos habitualmente”, dijo Antonio Vázquez, Head of US Latin Editorial en Spotify.

Por su fuera poco, ‘De Todo’ demuestra cómo nuestra comunidad es una pieza llena de sabor y vibrante dentro de la cultura estadounidense, por medio de la inclusión de artistas como: Omar Apollo, Mariah Angeliq, The Marias y Villano Antillano, entre otros.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que Spotify se ‘pone la camiseta’ para esta causa. Y es que la plataforma de música ha trabajado para amplificar las voces de la comunidad latina a nivel mundial; tanto en la plataforma como fuera de ella, a través de sus programas RADAR, eventos en vivo y campañas de creadores que dan visibilidad adicional al contenido creado por latinos.

Puedes escuchar la lista de reproducción de Spotify ‘De Todo’ AQUÍ.

