¿Qué pasa si Rogelio Funes Mori no es convocado al Mundial de Qatar? El histórico Luis Hernández no le da importancia al “Mellizo”

La Selección Mexicana siempre da de qué hablar. Uno de los temas que ha generado más controversia ha sido el tema de los delanteros de El Tri. Estos puestos se lo han peleado entre Raúl Jiménez, Santiago Jiménez, Henry Martín y el naturalizado Rogelio Funes Mori. Entre todas las variantes mencionadas, Luis “Matador” Hernández considera prescindible al “Mellizo”.

“Si no va Funes Mori no pasa nada. La decisión del técnico va a ser relevante. El Tata tiene claro los jugadores, en estos momentos. En el caso de Funes Mori, si se recupera, es un punto, el Tata ha visto todo lo que hizo en su proceso, de delanteros tenemos jugadores con capacidad para encarar la Copa del Mundo”, sentenció el ex futbolista mexicano en rueda de prensa.

A pesar de que no hay ninguna claridad sobre el jugador que acompañará a Raúl Jiménez en el ataque, Hernández considera que todas las pruebas han sido en pro de El Tri y espera que la Selección Mexicana pueda contar con sus atacantes en buen nivel.

“Pero la decisión del técnico es clara, sacar el mejor provecho de los delanteros, ojalá y los chicos y seleccionados que estén, pues jueguen, más que jugar, lleguen a un buen ritmo”, explicó.

¿Hay futuro después de Guillermo Ochoa?

A pesar de que Gerardo Martino fue muy cuestionado al dejar fuera a Carlos Acevedo de la convocatoria, el “Matador” ve con buenos ojos la inclusión a cuenta gotas de otros elementos como Rodolfo Cota. Hernández no respaldó la decisión del “Tata” de dejar fuera al arquero del Club León.

“Para un futuro se necesita ver un cambio generacional, seguramente Rodolfo Cota competirá con Carlos Acevedo. Que no fue llamado, es un voto de confianza a Rodolfo Cota, un jugador que fue llamado constantemente. Lo de Carlos Acevedo me parece que está por encima del nivel futbolístico de Cota. En mi opinión los porteros deben ser Ochoa, Talavera y Acevedo“, concluyó. ⚽️🚀¡GOOOOOOOL DE ACEVEDO! 🧤

