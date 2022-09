Biden desata vítores de latinos al defender sus aportes a EE.UU. y recordarles: “Somos un producto de nuestra Constitución”

WASHINGTON, D.C.- El presidente Joe Biden afinó la garganta y se lanzó a cantar “Happy Birthday” a la representante Nanette Díaz (California): “Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Nanette. Happy birthday to you. Dios te bendiga, chiquilla”.

Su interpretación desató la primera de las 24 series de aplausos que los asistentes de la gala 45 del Instituto del Caucus Hispano del Congreso (CHCI) le brindaron al mandatario en un discurso este jueves en el Centro de Convenciones Walter E. en Washington, D.C.

Otras ovaciones ocurrieron por diversos motivos, como cuando Biden habló sobre inmigración y la necesidad de aprobar la protección para ‘dreamers’ y otros inmigrantes, después de criticar a republicanos por utilizar a esta población como “arma política”, luego de que el gobernador en Florida, Ron DeSantis, enviara a 50 no ciudadanos, la mayoría venezolanos que solicitaron asilo a Martha’s Yard, en Massachusetts, al parecer bajo engaño, según los primeros reportes.

“Contamos con un proceso para gestionar a los migrantes en la frontera. Estamos trabajando para asegurarnos de que sea seguro, ordenado y humano”, defendió Biden. “Los funcionarios republicanos no deben interferir con ese proceso mediante la realización de […] estos trucos políticos”.

Confió en que hubiera avances en el Senado para proporcionar una protección definitiva para los inmigrantes.

La gala del CHCI comenzó con un mensaje sobre la importancia de los hispanos o latinos a EE.UU. / FOTO: Jesús García

“Hace mucho tiempo que los republicanos del Senado debieron sentarse a la mesa y proporcionar un camino para la ciudadanía para los dreamers, los trabajadores temporales, los trabajadores agrícolas y los trabajadores esenciales”, expresó. “Necesitamos modernizar nuestras leyes, para que los negocios puedan tener los trabajadores que necesitan y las familias no tengan que esperar décadas para estar juntas. Es tiempo de hacerlo”.

Eso desató la ronda 20 de los aplausos, mismos que lo hicieron detenerse unos segundos. Los otros 19 vítores ocurrieron por diversos motivos, incluida la Ley de Reducción de la Inflación que beneficiará a los hispanos o latinos con inversiones en distintos frentes, como medio ambiente, y la ayudas en materia de salud.

El secretario de Salud, Xavier Becerra, fue reconocido con el Medallón del Sueño Americano. FOTO/ Jesús García

El sueño hispano

El presidente Biden también fue celebrado al hablar de la necesidad de “arraigarse sueños”, cuando citó el lema del CHCI, al mencionar a su gabinete, incluido el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, quien esa noche recibió el Medallón del Sueño Americano 2022.

“Mi gabinete está aquí. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, el homenajeado del Medallón del Sueño Americano de esta noche”, dijo Biden. “Todos los que están aquí esta noche personifican la misma idea: arraigarse en la fuerza de lograr nuestros sueños”.

Becerra ya había homenajeado, tras lo cual habló de su historia personal, de su familia y de su carrera como servidor público, tanto en el Congreso como fiscal general en California y ahora al frente de la Secretaría de Salud. Fue presentado por el senador Alex Padilla (California).

“Veo hacia todos lados y me veo rodeado de recuerdos acumulados por los años en este lugar”, expresó en un discurso acerca de los retos, del llanto en el proceso de avanzar o de “intentarlo”. Agradeció la distinción por el Medallón, otorgado por su carrera y aportes a la comunidad como líder latino.

Otros líderes también tomaron la palabra, como el representante Raúl Ruiz (California), presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), quien recordó su infancia en el Valle de Coachella, donde convivió con trabajadores agrícolas y otros hispanos esforzarse a diario. Eso lo motivo a lograr su titulación como médico, para devolver a esa comunidad sus conocimientos, ayudarlos, y ahora representarlos ante la Cámara.

“A la edad de cuatro años me hice la promesa de que algún día me convertiría en médico para servir a esa comunidad que me dio tanto”, recordó.

La activista Dolores Huerta cerró con broche de oro la gala. / FOTO: Cortesía de CHCI

De broma a fortaleza

La representante Díaz, quien ya había ofreció un discurso, fue la responsable de presentar al presidente Biden, quien llegó haciendo bromas y agregándole el detalle del “Happy Birthday” a la congresista.

“Siéntense, por favor, si es que tienen mesa”, bromeó el mandatario ante los casi 3,000 asistentes. Una fuente del evento contó que cuando el presidente confirmó su asistencia, la solicitud de boletos a la gala aumentó considerablemente.

Esto también provocó un intenso operativo vial con el cierre de las calles aledañas y una revisión exhaustiva a los invitados, la mayoría de vestido largo y smoking.

Cuando el presidente Biden dio su discurso, decenas de asistentes no escucharon a los organizadores de sentarse, querían verlo lo más cerca posible. Al final entre la labor del personal y del Servicio Secreto, las personas tuvieron que volver a sus asientos.

La activista en derechos civiles y a favor de los agricultores, Dolores Huerta, fue el broche de oro de las figuras del evento. Sus palabras fueron de aliento y “fortaleza”. Ella reconoció el retiro de la congresista Lucille Roybal-Allard y le otorgó el Premio Legacy 2022.

La gala fue el cierre del congreso del CHCI, el cual forma a jóvenes hispanos en distintos frentes, incluida la administración pública y los procesos legislativos.