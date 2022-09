Maribel Guardia confiesa que un paparazzi la estafó; aunque le pagó, este publicó la imagen

Hace poco Maribel Guardia dio una entrevista para distintos medios hispanos y tomó la oportunidad para hablar sobre cómo algunos fotógrafos les toman fotos a los famosos sin su consentimiento.

La actriz costarricense sabe que esto es común porque son figuras públicas y que lo entiende, que como igualmente recalcó que están expuestas a ser fotografiados sin su consentimiento. Sin embargo, cree que se debe cuidar la ética y no que hay momentos en los que los límites son importantes para cuidar el bienestar de los artistas.

Contó a la prensa que cuando su hijo José Julián tenía 7 años, un periodista le preguntó cómo se sentía al respectó del cáncer que padecía su papá Joan Sebastian.

También, hablo que una vez también llegó a pagarle casi 100 dólares a un paparazzi para evitar que una fotografía que le había tomado fuera publicada. Ella le dio el dinero y el fotógrafo aún así publicó la imagen.

“Una vez sí agarré a uno (paparazzi) pero entonces yo de buena gente le digo: ‘mi amor, yo sé que es su trabajo, papito, regáleme la cosita que trae adentro de la cámara’, entonces me la da y le digo: ‘te voy a regalar 2 mil pesos porque yo sé que con eso tú mantienes a tu familia’, y le regalo los 2 mil pesos, (me dijo): ‘gracias, señora’, total que la placa que me dio estaba vacía, se llevó la de las fotos, se quedó los 2 mil pesos y publicó las fotos. ¡No, bueno, ya es el colmo!”, reveló la actriz.

Maribel Guardia forma parte de la obra de teatro ‘Lagunilla, mi barrio’, producida por Alejandro Gou y donde está en las tablas junto a Laura León ‘Tesorito’, Ariel Miramontes “Albertano”, Maribel Guardia, Freddy y German Ortega “Los Mascabrothers”, Daniel Bisogno, Lisardo, Violeta Isfel, Alma Cero.

