El Gullit Peña y su peor etapa en el fútbol: el mexicano alcanzó el valor más bajo de su carrera

En medio de controversias y polémicas, Carlos Peña llegó al CDS Vida del fútbol hondureño. El Gullit tenía muchos meses sin jugar, pero esto no importó en Honduras, país que recibió al mexicano como toda una estrella. Pero la imagen que tienen los hondureños del azteca puede ser muy distinta a su devaluada realidad.

Aún no había llegado el Gullit a suelo hondureño y ya había sido protagonista de una polémica. El mexicano habría asistido a una entrevista online en estado de ebriedad. Los problemas con el alcohol han estado siempre presente en la carrera de Carlos Peña y puede que esto haya afectado su rendimiento y por ende devaluado su valor en el mercado.

El Gullit Peña🇲🇽 ya viste la camiseta del Vida. El nuevo refuerzo cocotero 🔴⚪ pic.twitter.com/MkENUt3YAl— TDTV (@tdtvhn) September 8, 2022

¿Cuál es el valor de Carlos Peña?

El Gullit continúa con su aventura por Centroamérica. El veterano futbolista de 32 años de edad ya ha jugado en las ligas de Guatemala y El Salvador, ahora hará lo propio en Honduras. A pesar de que llega como toda una estrella, lo cierto es que ha perdido bastante brillo. Según informaciones de Transfermarkt, Carlos Peña actualmente está valorado en unos $203,000 dólares, la cifra más baja de toda su carrera. 🔥🏃‍♂️El "Gullit" Peña se incorporó hoy al entrenamiento del equipo rojo. pic.twitter.com/y5sfbK7q6b— Club Deportivo y Social VIDA (@cdsvidaoficial) September 8, 2022

Gullit Peña, un mediocampista de millones

El valor más alto que llegó a alcanzar Carlos Peña fue en el fútbol mexicano. Con el Club León, el Gullit llegó a estar valorado en $5 millones de dólares. Posteriormente las Chivas de Guadalajara compraron al azteca en 2016 por un elevado costo que rondaban los $8 millones de dólares. Gullit Peña, the $10 million dollar man! Did @Chivas pay too much? Thoughts? #PanchoVillasArmy pic.twitter.com/td32DbMbB1— Pancho Villa's Army™️ (@VillasArmy) December 7, 2015

También te puede interesar:

° Gullit Peña le mandó un mensaje directo a sus detractores: el futbolista mexicano le pone la cara a las polémicas

° Gullit Peña ofreció unas polémicas declaraciones en una entrevista a la que asistió en presunto estado de ebriedad

° Canelo Álvarez aplastó a Lionel Messi: el boxeador mexicano ganará más dinero en una noche que el argentino en todo el año