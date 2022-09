Qué signos son los menos celosos del zodiaco, según la opinión de astrólogos

Los celos podrían estar determinados por las estrellas y es que, de acuerdo con astrólogos, nuestro signo del zodiaco tiene mucha influencia cuando nos invade ese sentimiento en el amor, la amistad, el trabajo o cualquier tipo de relación.

Hay signos que son especialmente celosos por muchos motivos. Se comparan con los demás, desean lo que otros tienen o por su inseguridad, pues creen que un amigo o pareja los cambiará por otra persona porque ellos no son lo suficientemente buenos para ellos.

Pero del lado contrario están los signos que no sienten celos en lo más mínimo. Rara vez se sienten amenazados, confían en ellos mismos y son tranquilos emocionalmente hablando. De acuerdo con la opinión de astrólogos al sitio Best Life, estos son los signos menos celosos del zodiaco.

Los celos no son un sentimiento que suela tener Sagitario. En el trabajo sabe reconocer cuando otra persona tiene éxitos, lo mismo en la amistad. Los logros de los demás son una inspiración para ellos.

En cuanto al romance y la amistad, los celos no son un problema. Saben que la distancia es un factor que le da respiro a las relaciones. Te permiten tener amigos, pero ellos quieren lo mismo de vuelta.

No es un signo que sienta apego por las cosas materiales ni las relaciones de afecto. Valoran más una conexión espiritual o intelectual que cualquier otra cosa. Si bien pueden tener celos ocasionales, no representan peligro; los conceptualizan, analizan y encuentran justificaciones lógicas y pensantes para liberarlos, de manera que no se quedan mucho tiempo en su interior.

Es raro que un signo tan emocional ocupe un lugar en este listado. Lo que sucede, según astrólogos, es que a Cáncer le gusta ver ganar y triunfar a sus seres queridos, llámense familiares, amigos o pareja, aunque en este último rubro implique dejarla ir.

Este signo se guía más por la mente que por sus emociones. Si bien pueden sentir celos, no son tan intensos como en le resto de los signos. Tratan de ver con sensatez las cosas por lo que están abiertos a escuchar explicaciones.

