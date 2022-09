Gennady Golovkin revela por qué perdió contra el Canelo Alvarez y descarta el retiro

El cierre de la trilogía entre Gennady Golovkin y Saúl Álvarez fue para el mexicano, quien venció al kazajo por decisión unánime, con puntajes de 116-112, 115-113 y 115-113 en las tarjetas de los jueces. Pese a la victoria del Canelo, el esperado y prometido nocaut nunca llegó y quizá haya sido debido a que le faltó pegada y velocidad, de acuerdo a lo que señaló GGG una vez que terminó el combate.

En la conferencia de prensa posterior, Golovkin reveló que no sintió la diferencia entre este Canelo Álvarez, el rey de las 168 libras y el antiguo Canelo de 160 libras, al que enfrentó las dos ocasiones anteriores, ya que creyó que pegaría mucho más fuerte y que sería más veloz, pero no fue así.

“No quiero quitar mérito al Canelo, pero para ser su división (168 libras) no sentí que fuera más fuerte o veloz. En la segunda parte de la pelea incluso perdió ambas cosas y eso que en los primeros rounds no peleamos demasiado”, manifestó el kazajo.

Esto probablemente también se debió a que Álvarez peleó lastimado de la mano izquierda, tal y como lo reveló al final de la pelea, quizá por eso no pudo emplear la potencia de sus golpes en todo su esplendor; sin embargo, aún así dejó claro que sigue siendo el rey de los supermedianos, ya que retuvo los cuatro cetros mundiales que lo avalan como campeón unificado de la categoría.

Pese a que no sintió la pegada, GGG atribuyó su derrota a la mala elección del momento en el que comenzó a pelear de verdad, ya que fue hasta el octavo round cuando se animó a intercambiar metralla.

“No sentí golpes tan poderosos, pueden ver que mi rostro está limpio, simplemente no tuve el tiempo suficiente para desarrollar mi juego porque creo que mi estrategia comenzó demasiado tarde“.

GGG no se retira

Además de prometer que buscaría el nocaut, Canelo también manifestó, antes de la pelea, que su intención era enviar al retiro al peleador kazajo; sin embargo, ninguna de las dos cosas sucedió, ya que Gennady Golovkin declaró que, pese a la derrota, no tiene planeado despedirse del encordado aún, ya que le queda mucho que dar como profesional.

“Todavía tengo pasión por el boxeo, no olviden que tengo tres campeonatos en las 160 libras, no estoy cansado y aún conservo ese fuego interior por el boxeo”, concluyó. 🗣️ "I still have the fire burning within me. I have 3 belts at 160… I feel great!" – @GGGBoxing #CaneloGGG3 pic.twitter.com/wXc6HgTxMV— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 18, 2022

