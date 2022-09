Lesión de Adrián Aldrete y Efraín Velarde: cuánto tiempo estarán fuera de acción en Pumas UNAM

Pumas UNAM sigue con su camino dentro del Apertura 2022 de la Liga MX, es por esta razón que Andrés Lillini desea contar con la mayor cantidad de jugadores disponibles para jugar los compromisos que le quedan al cuadro universitario en el torneo azteca. Sin embargo, ahora el entrenador del conjunto tendrá que dejar fuera de acción a Adrián Aldrete y Efraín Velarde.

El estratega ve como es que dos lesiones nuevas aquejan al equipo, siendo la de Aldrete la que tendrá un tiempo ‘mayor’ de recuperación. El defensor nacido en México padece una lesión muscular en el muslo izquierdo (grado 1) y tardará 10 días en recuperarse, según lo dicho por el club en un pequeño comunicado por las redes sociales.

Por otro lado, el mismo Lilini vio como el lateral por izquierda también quedó fuera de acción para la concentración y partido que vivirá Pumas, pues el ‘Chispa’ Velarde tiene lumbalgia mecapostural y le tomará cinco días su recuperación.

Sin duda, aunque no es mucho el tiempo de recuperación que tendrán los dos jugadores nacidos en México, presentan un problema para el entrenador y el club de la Universidad, pues ambos no estuvieron presente en el duelo ante Cruz Azul. Además, en cinco días tendrá que jugar ante Puebla la penultima jornada del Apertura 2022.

El último compromiso de Pumas UNAM será ante Bravos de Juárez en lo que en teoría ambos jugadores deben de decir presente. Estos son los encuentros del mes de septiembre para nuestros Pumas.🗓️🐾



vs. Atlas🗓3 sep |⏰7 pm.

vs. Querétaro🗓7 sep. |⏰9 pm.

vs. Toluca🗓10 sep. |⏰9 pm.

vs. Cruz Azul🗓18 sep. |⏰5 pm.

vs. Puebla🗓23 sep. |⏰9 pm.

vs. Juárez🗓30 sep. |⏰9 pm.#OrigenDeLaPasión #SoyDePumas pic.twitter.com/p3OrLThxWe— PUMAS (@PumasMX) September 1, 2022

