Bella de la Vega arremete en contra de Gael García, asegurando que la está discriminando

Bella de la Vega, viuda del actor y director José Ángel García, está en medio de la polémica nuevamente por arremeter en contra de Gael García, quien durante una reciente entrevista evitó hablar de ella.

Luego de que el actor Gael García se negara a responder acerca de la viuda de su papá pidiendo a los reporteros “no hablar de esas cosas”, es la misma Bella de la Vega quien reaccionó asegurando que le duele ver este tipo de respuestas ya que si José Ángel García estuviera todavía con vida, sentiría una profunda tristeza.

En entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’, la bailarina lanzó fuertes señalamientos en contra del ganador del Globo de Oro, a quien acusó de maltratarla y discriminarla por no querer hablar de ella.

“Si me esposo estuviera vivo le daría mucha tristeza y yo también me pongo triste de pensar por qué esa reacción, por qué esa forma de discriminar, de maltratar, de… hasta cierto punto he pensado, un tipo violencia de género“, dijo.

Y no pudo evitar recordar que ella fue la mujer que amo a José Ángel García los últimos años de su vida y que incluso fue la única persona que estuvo a su lado poco antes de morir, porque el actor que protagonizará la serie “Werewolf by night” tampoco estuvo a su lado.

“Los últimos instantes de la vida de José Ángel, el último suspiro que él tuvo fue junto a mí. Incluso en 10 días que José Ángel estuvo agonizando porque era una agonía, agonizó por 10 días antes de fallecer, su hijo no estuvo por ningún lado. No más no estuvo, se enojó cuando le marqué”, añadió.

Pero la serie de reproches continuaron al asegurar que las veces que su esposo intentó contactarlo tampoco le respondió, por lo que supone esta es la razón por la que prefiere no hablar de ella.

“Mi esposo le llamaba a su hijo Gael y no respondía, simple y sencillamente no estuvo. Cuando finalmente fallece mi esposo tampoco estuvo, o sea, de eso es de lo que no quiere hablar, de esas cosas, no de Bella de la Vega”, puntualizó.

“José Ángel García estaba solo, estaba prácticamente abandonado José Ángel García, cuando yo lo conocí era un hombre solitario, triste”. Vella de la Vega

Finalmente, la también actriz exigió respeto a la memoria de José Ángel García, destacando que, si Gael García no la respeta a ella, tampoco respeta a su papá.

