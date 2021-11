El actor Juan Antonio Edwards niega ser novio de Bella de la Vega, exmadrastra de Gael García

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Aunque hasta hace unos días Bella de la Vega aseguraba que se había dado una nueva oportunidad en el amor y que a 9 meses de enviudar estaba estrenando un romance con el actor Juan Anonio Edwards, fue él mismo quien salió a desmentir dicha versión y de paso aclaró que sus conversaciones han sido únicamente para tratar asuntos de trabajo.

Fue durante una entrevista con el programa ‘Ventaneando’, en donde el supuesto novio de la viuda de José Ángel García aclaró el malentendido que hubo, en donde aseguró todo lo que ha declarado en algunos medios la exmadrastra de Gael García es mentira y nunca le ha pedido que sea su novia.

“No somos novios, jamás salieron las palabras de mi boca: ‘¿Quieres ser mi novia?’. No”. Juan Antonio Edwards

Y aunque ella aseguró que su relación inició poco después de quedar viuda y desde entonces su comunicación fue creciendo, él aceptó que salieron a cenar solo una vez, pero aclaró que dicha cita no fue en plan romántico ya que únicamente hablaron de temas relacionados con proyectos de trabajo.

“Sí, sí salimos a cenar. Estuvimos en contacto pero no después de que murió José Ángel, por supuesto, esto fue hace un mes, un poquitito más. Yo fui a grabar un programa, salimos a cenar y estuvimos hablando de trabajo exclusivamente“, explicó.

Además, confirmó que se encuentra soltero, pero aprovechó el momento para descartar que en este momento de su vida esté interesado en encontrar una pareja, por lo que se disculpó por lo que pudo haber entendido Bella de la Vega.

“Si dije o hice algo que pudiera causar un mal entendimiento lo lamento mucho, pero en este momento yo estoy completamente dedicado a mi chamba, a mi familia, a buscar proyectos” añadió.

Finalmente, Juan Antonio Edwards confirmó que, tal como lo explicó ella, ambos se conocieron por medio del fallecido productor, a quien estimó durante el tiempo en que convivieron como amigos, por lo que en nombre de esa mistad pidió no volver a tocar el tema.

“Alguna vez tuvimos contacto, pero por teléfono y con José ángel. José Ángel fue mi amigo durante más de 40 años, me gustaría y les pediría por favor, no volver a tocar este tema. No me gusta ventilar nunca mi vida personal. Quisiera no hacer más grande este asunto”, puntualizó.

