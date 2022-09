Tras comprar en drive thru de KFC, una mujer encuentra $543 dólares en efectivo debajo de su sándwich y los devuelve

Una mujer del estado de Georgia fue reconocida por las autoridades locales por su “honestidad y bondad” después que devolvió $543 dólares en efectivo que se encontró junto a su sándwich que había ordenado en un drive thru de KFC.

En una publicación de Facebook el Departamento de Policía de la Ciudad de Jackson dijo que el miércoles 14 de septiembre recibió una llamada del lugar de trabajo de la Sra. Oliver. Ella dijo que en su hora del almuerzo había ido al restaurante y después regresó a su trabajo para disfrutar de su almuerzo. Cuando lo abrió encontró que habían $543.10 dólares en efectivo debajo de su sándwich.

“Después de investigar el hallazgo, se determinó que el depósito diario del restaurante se había colocado accidentalmente en su bolsa de sándwiches. La Sra. Oliver no solo hizo lo correcto, sino que salvó el trabajo del gerente. Sra. Oliver, gracias por recordarnos que tenemos ciudadanos maravillosos en Jackson, ¡y son personas como usted las que nos hacen grandiosos!”, dice la publicación.

La Sra. Oliver dijo que el efectivo le habría servido para pagar facturas de electricidad. Ella dijo que actualmente enfrenta facturas médicas por alrededor de $2 millones de dólares a causa del tratamiento de cáncer de su esposo.

“Si no haces lo correcto, te lo devolverán”, dijo Oliver. “Quiero decir, no era mío. No necesitaba quedármelo. Obtendré el mío en el futuro”, dijo.

Según medios locales, el KFC donde la Sra. Oliver acudió le devolvió el dinero que ella pagó por su almuerzo y además le dio una comida gratis.

Casos como el de la Sra. Oliver se dan en medio de un clima de violencia en varios establecimientos de comida rápida. Recientemente, un empleado de Chick-fil-A tuvo que confrontar a un ladrón que había despojado a una mujer de las llaves de su auto.

En ciudades como Chicago, algunos trabajadores de McDonald’s manifestaron su temor de regresar a trabajar ante la ola de inseguridad que se vive en la zona. En agosto pasado, un niño de seis años fue abusado sexualmente por un hombre de 62 años en uno de los baños de la tienda conocida como “Rock-and-roll”.

