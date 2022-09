Anahí y su esposo presumen cuerpazo y momento romántico mientras se ejercitan

Anahí volvió a causar revuelo por lucir su figura en redes sociales, pero en esta ocasión fue su esposo, Manuel Velasco Coello, quien ventiló un momento romántico mientras se ejercitan, dejando ver cuánto disfrutan compartir tiempo en pareja.

La ex RBD sigue demostrando que pasa por su mejor momento en lo que al físico se refiere, pues luego sus dos embarazos ha logrado obtener una impactante figura que continuamente presume a través de su perfil oficial de Instagram donde ha mostrado las rutinas de ejercicios que realiza para tener un cuerpazo espectacular tras el nacimiento de sus hijos, Manuel y Emiliano.

Sin embargo, en esta ocasión no fue la actriz quien expuso uno de sus entrenamientos en pareja, sino su esposo, el político mexicano Manuel Velasco, pues fue el encargado de utilizar su perfil de Instagram para compartir un video con el que demostró lo bien que la pasan juntos.

Y es que en la grabación de unos cuantos segundos aparece la feliz pareja bailando, para después fundirse en un abrazo y terminar con un romántico beso.

“La luz de vida Te amo“, fue como el ex Gobernador de Chiapas describió la publicación en la que ambos también lucieron cuerpazo, pues mientras ella lleva puesto un conjunto de leggins y top en color negro, él dejó el torso descubierto para mostrar su abdomen de acero.

Dichas imágenes se suman a otros videos compartidos por la estrella de televisión en las que ha demostrado que además de enfocarse por completo en su familia también disfruta mostrar aspectos de su feliz etapa en la maternidad y hasta alguno que otro consejo de belleza, por supuesto sin dejar atrás las rutinas de ejercicio que realiza para mantenerse en forma.

Las imágenes han resultado ser una inspiración para sus fanáticos, así se lo han hecho saber en la sección de comentarios.

Mientras que, en una de sus más recientes publicaciones dentro de la misma red social, la también cantante se lució posando en bikini mientras realiza una sesión de meditación en medio de la playa, imagen que fue elogiada en más de 2 mil mensajes, así como 96 mil reacciones en forma de corazón. View this post on Instagram A post shared by Anahi (@anahi)

También te puede interesar:

–Anahí causa furor en redes al sumarse a la tendencia de Thalía con “Marimar”; este fue el resultado

–Anahí reacciona al video de Bad Bunny cantando el tema “Sálvame” de RBD

–Anahí modela con elegancia un bikini que deja al descubierto su abdomen de acero y estilizadas piernas