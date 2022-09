El Tata Martino afronta los partidos contra Perú y Colombia con un discreto registro ante equipos sudamericanos

Gerardo Martino ya está preparado para un nuevo reto al mando de la Selección Mexicana. El DT argentino necesita sumar buenos resultados que le otorguen mayor confianza al equipo ante una seguidilla de marcadores adversos en sus últimas presentaciones.

Y entre esos malos resultados cabe destacar que últimamente no le ha ido tan bien ante equipos sudamericanos, con los cuales suma cuatro victorias, cuatro derrotas y dos empates, esto en sus 10 enfrentamientos desde 2019. Estos enfrentamientos comenzaron en positivo para el Tri que poco a poco fue perdiendo la brújula y todo comenzó con un 4-0 en contra ante Argentina, equipo con el cual el Tri comparte grupo en la Copa del Mundo.

Los resultados de Gerardo Martino con México ante equipos sudamericanos

Los resultados del Tri ante equipos sudamericanos al inicio del ciclo Martino fueron muy alentadores. Victorias 3-1 sobre Chile, 4-2 sobre Paraguay, 3-1 sobre Venezuela y 3-2 sobre Ecuador, fueron sin duda un gran presagio que se volcaría en contra de los aztecas.

Posterior a estas victorias, parece que a México se le iba a olvidar ganarle a equipos sudamericanos. La mala racha comenzó con una goleada en contra Argentina 0-4, ante Ecuador 2-3, un empate ante Chile a dos goles, una nueva goleada esta vez 0-3 ante Uruguay, un empate sin goles ante Ecuador y una derrota ante una triste Paraguay 0-1.

Necesidad de triunfo del Tata Martino con México

A pesar de estas estadísticas, México necesita revertir todos estos resultados y hacer borrón y cuenta nueva para poder generar confianza a su fanaticada y entre los propios jugadores y cuerpo técnico intentar revertir las críticas a algo positivo para el seleccionado de cara al Mundial Qatar 2022.

Martino aseguró en rueda de prensa que a pesar de ser la última convocatoria antes del Mundial Qatar 2022, no quiere decir que no haya posibilidad para algún jugador que hoy esté ausente. "Siendo esta la última convocatoria antes de la lista final para el Mundial, aquí hay una gran base de jugadores que estarán en 🇶🇦, pero eso no le quita la posibilidad a algún jugador que no esté ahorita". Gerardo Martino en conferencia de prensa.🎙🇲🇽 pic.twitter.com/EziptRTIRY— Julio Rodríguez (@julioordz10) September 21, 2022

Perú será el próximo rival de México el 24 de septiembre, choque que se llevará a cabo en el mítico Rose Bowl Stadium. Mientras que el próximo partido será el lunes 26 de septiembre ante su similar de Colombia en el Levi’s Stadium ubicado en la ciudad de Santa Clara, California.

