Equinoccio de otoño 2022: 4 signos del zodiaco podrán equilibrar su vida

El momento astrológico del equinoccio de otoño, que viviremos este jueves 22 de septiembre, impulsará a 4 signos a equilibrar su vida de mejor manera. Si bien todos en el Zodiaco tendrán las mismas oportunidades de balancear los aspectos que lo requieren, la energía de este evento astronómico será más poderosa para ellos.

Con el cambio de estación no solo los días comienzan a ser más cortos y las noches más largas, también damos paso al ciclo de Libra, el signo de la balanza y que, precisamente, está a cargo de equilibrar las cosas. Además, el otoño marca el inicio de la temporada de cosecha por lo que espiritualmente nos ayuda a agradecer lo que disfrutamos en primavera y verano.

Metafóricamente, recordamos las semillas que plantamos en el pasado equinoccio de primavera, las cuales representan los deseos y las metas, y revisamos los frutos que dieron, es decir, los objetivos que materializamos. Así lo explicaron astrólogos en una reseña de Well and Good, quienes agregaron que esta energía se vuelve más fuerte en este 2022 debido a que coincide con Mercurio retrógrado.

Es así que pronosticaron que Aries, Cáncer, Leo y Libra serán los signos del zodiaco que más sentirán los efectos del equinoccio de otoño y así lo manifestarán en sus vidas.

El equinoccio de otoño será un buen momento para reevaluar el papel de sus relaciones sociales. La energía de Libra lo conducirá a priorizar su independencia o recuperar las partes de sí mismo que había regalado a otros. Si bien podría desear pasión y aventura debe esperar a que los cambios se materialicen, recomendaron los astrólogos.

Como signo más sensible del zodiaco sentirá con más fuerza el cambio de estación y la consecuente vibra espiritual de Libra. Comprenderá que no puede llevar a cuestas la carga de otras personas, sufrimiento innecesario que le impide seguir adelante. Será el momento perfecto para evaluar qué emociones no le permiten actuar, liberarlas y sanarlas.

Podría sentir tensión en su vida porque tendrá la noción de que se está alejando de sus pasiones, pero esto podría ayudarle a centrarse en sus necesidades y respetar la autonomía de otras personas. Si logra enfocarse en lo que le realmente importa, podrá lograr el balance que busca.

Con el comienzo de su temporada, Libra se posicionará en el centro de atención. Será una gran oportunidad para enfocarse en sus deseos y prioridades personales en vez de tratar de complacer a los demás. Se dará cuenta que las personas influyeron en la forma de perseguir sus metas e hizo de lado lo que para este signo funcionaba mejor.

