Graham defiende su ley de prohibir el aborto porque, “es un problema de derechos humanos”

El senador Lindsey Graham defendió su proyecto, “Ley de protección de los niños por nacer capaces de sufrir dolores contra los abortos tardíos”, que presentó durante una conferencia de prensa el pasado 13 de septiembre y el cual ha recibido varias críticas hasta de los legisladores de su propio partido. El republicano aseguró durante entrevista que “este es un problema de derechos humanos”.

La ley que presentó el senador de Carolina del Sur prohibirá el aborto nacional después de las 15 semanas de embarazo con muy pocas restricciones. La propuesta no fue bien recibido y algunos legisladores republicanos sostienen que es mejor dejar el tema en manos de los estados.

Graham se presentó en un programa de la cadena Fox en donde habló más al respecto y por supuesto que defendió su proyecto de ley.

“Este no es un problema de derechos de los estados. Este es un problema de derechos humanos”, expresó el republicano y agregó que, “a las 15 semanas, un bebé se chupa el dedo, a las 20 semanas se le anima a cantarle a un niño”.

El senador acentuó que no se quedará al margen ya que espera que voten por su proyecto de ley que ha provocado las críticas generalizadas: “No me importa lo que haga California en la mayoría de las cosas. Me importa aquí”.

Y continuó: “No me voy a quedar al margen en Washington, DC y decirle a la comunidad pro-vida: ‘Washington está cerrado para los negocios’. No creo que el federalismo requiera que me quede al margen y requiera que un bebé a las 30 semanas, 28 semanas sea desmembrado. No haré eso”, puntualizó.

BILL TEXT:https://t.co/7NA7xDxZOk — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) September 13, 2022

Lindsey Graham presentó la ley durante una conferencia en la que estuvo acompañado de algunos colegas así como organizaciones por-vida.

“Prohibir el aborto hasta las 15 semanas ¿Qué significa eso? Bueno significa que si van a operar en la práctica estándar en medicina es proporcionar anestesia. La ciencia nos dice que en el periodo de 15 semanas, las terminaciones nerviosas del bebé están bien desarrolladas y siente dolor”, explicó el senador durante la conferencia.

Las encuestas han mostrado que el tema del aborto ha aumentado su importancia para los votantes demócratas en las elecciones de mitad de período. Reuters/Ipsos presentó que el 63% de los encuestados dijo que era menos probable que respaldara a los candidatos que apoyan las leyes que prohíben o restringen severamente el aborto.

Graham argumentó semanas atrás que había sido “consistente” en los temas del aborto y la igualdad en el matrimonio, los cuales son recurrentes en los discursos políticos y durante una de esas declaraciones ya había dicho: “Creo que los estados deberían decidir el tema del matrimonio y los estados deberían decidir el tema del aborto”.

La propuesta del legislador conservador llega en un momento crucial para el Partido Republicano que ha recibido juicios por los demócratas, quienes han ocupado el tema del aborto como parte central de sus campañas.

Pocos han sido los republicanos que apoyan a Graham con su ley como es Marco Rubio o Herschel Walker de Gerogia: “Soy un orgulloso cristiano pro-vida y siempre defenderé a nuestros hijos por nacer”

Aunque la mayoría lo ha criticado y han negado respaldarlo como es el caso del senador Joe O’Dea o Mike Rounds.

“Hacer que el Congreso dé un paso atrás y decirles a todos los estados que sabemos mejor que ellos, cómo manejar esto probablemente no sea la dirección correcta. Creo que los estados están en un mejor forma para explorar y encontrar la dirección correcta estado por estado”, detalló el senador Rounds.