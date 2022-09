AMLO sostiene intenso debate con Jorge Ramos sobre violencia en México: “No coincido contigo”

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo un intenso debate con el periodista Jorge Ramos sobre la violencia y el número de muertos en lo que va del sexenio en el país.

Al tomar la palabra, el periodista Jorge Ramos dijo al presidente que su gobierno “ya es el más violento en la historia moderna de México”, afirmación que suscitó el debate y la respuesta de López Obrador: “No coincido contigo”.

“Le agradezco la oportunidad de preguntar con absoluta libertad, he venido, esta es la cuarta ocasión, para que no diga que solo vengo a criticarlo vengo a hacerle también dos propuestas, ya que está hablando de criminalidad y de violencia, tengo que comenzar con malas noticias, su gobierno ya es el más violento en la historia moderna de México”, afirmó Ramos.

El periodista, que acudió por cuarta vez a la conferencia mañanera, sostuvo que en lo que va del sexenio de López Obrador hay más de 126 mil asesinados.

“Lo saqué de su propia página, desde que usted llegó al poder ha habido 126,206 mexicanos asesinados, más que los 124,000 de Peña, más que los 121,000 de Calderón, esto lo que significa señor presidente, a pesar de las cifras que nos ha dado, es que su estrategia de seguridad no ha funcionado, la militarización no ha funcionado, su propuesta de que la Guardia Nacional por eso muchos se oponen a ella, y la idea de abrazos no balazos ha sido al final más balazos. El problema señor presidente es que si usted no corrige las cosas se van a poner mucho peor. Yo se que usted dice que vamos bien, pero si no hay una corrección, y siguen matando 84 mexicanos por día, como acaba de ocurrir el pasado mes de agosto, al final cuando usted entregue el poder el 1 de octubre de 2024, va a haber 191,000 muertos”, aseguró Jorge Ramos.

Ante estas afirmaciones, el mandatario mexicano insistió en no coincidir con los datos de Jorge Ramos sobre las cifras de violencia y con gráficas, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta su gobierno, explicó la baja en homicidios dolosos.

“No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón… en los datos… Haber te muestro mis datos… Nada más es cosa de como los presentas tú y como consideramos nosotros deben darse a conocer, sí del Secretariado”, expresó López Obrador.

“Este es Salinas en su gobierno hubo un incremento en homicidios del 9.2%, con Zedillo una disminución del 31.2 por ciento, homicidios dolosos, con Fox hubo un incremento de 1.6 de homicidios dolosos en su gobierno. Esto es algo excepcional, estamos hablando de un incremento del 200% para hacer exacto 192.8% con Calderón. Con Peña 59% de incremento y aquí viene lo que tú debes de tomar en consideración, aquí entramos nosotros, mira cómo iba esto en tu proyección. Hemos logrado una disminución, en el tiempo que llevamos, de cómo encontramos, la incidencia delictiva en homicidios hasta el día 20, pues a hace unos días, de menos 10.6”, explicó el presidente.

“Nos costó mucho lograr esto porque la tendencia si no hubiésemos hecho nada si no nos hubiese funcionado nuestra estrategia, y esa la voy a subrayar de abrazos no balazos, que se puede también resumir en que la paz es fruto de la justicia, que no se resuelve solo el problema de la inseguridad y la violencia con medidas coercitivas sino que hay que atender las causas y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia”, argumentó López Obardor.

“Nuestros vecinos amigos de Estados Unidos sus gobernantes son muy dados a eso a querer enfrentar el mal con el mal, la violencia con la violencia, todo es fuerza, nosotros tenemos una concepción distinta. Si nosotros evitamos el empobrecimiento del pueblo, si damos oportunidades de trabajo, si mejoran los salarios, si se atiende a los jóvenes que no se atendía, hay resultados”, aseguró el jefe del ejecutivo mexicano.

Jorge Ramos reviró a López Obrador e insistió en que las cifras a la baja del 10% en homicidios no eran reales.

“Pero es que tiene más muertos en cuatro años que en los últimos 2 sexenios anteriores señor Presidente o sea que los resultados no están ahí… Lo que pasa es que ese 10% no es no es real porque usted en el en el 2019 hubo 34,711 asesinados, en el 2021 hubo 33,320, eso no es 10%”, cuestionó Ramos.

El jefe del ejecutivo mexicano explicó al periodista del periódico Reforma y de Univisión que la disminución en homicidios, en relación con el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto era del 2% a la baja.

“Aún así Jorge, aún así, no es en el sexenio como en lo que llevamos de gobierno el 10.6, pero con relación al último año de Peña Nieto, mínimo es una disminución del 2%… Pero nosotros estamos tomando en cuenta los cuatro años de cómo encontramos y cómo hemos bajado… Vamos a reducir y eso es lo que me tiene tranquilo y optimista y por eso sostengo que no vamos a cambiar la estrategia porque nos está dando resultados”, mencionó López Obrador.

“No debería de estar tranquilo, es una emergencia nacional”, reviró Jorge Ramos.

“No, no, no, tendría yo muchos problemas con mi conciencia, con mi tribunal que es mi conciencia, si yo estuviese mintiendo”, respondió López Obrador.

“No, es que no le cuestiono eso señor Presidente, nadie quiere muertos aquí y menos usted por supuesto”, dijo Ramos.

El presidente @lopezobrador_ le respondió al periodista Jorge Ramos que no cambiará su estrategia de seguridad "porque está dando resultados", además le aseguró que "los adversarios, los que no quieren la Transformación, sí quisieran muertos y que le vaya mal al país". pic.twitter.com/rWVFYGCMt5 — Político MX (@politicomx) September 22, 2022

Tras el intenso debate, Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus adversarios políticos, “los que se sentían dueños de México”, sí quisieran que en su gobierno hubiera más muertos tanto en materia de seguridad como en la pandemia por COVID-19.

“Sí hay quienes quieren muertos, cómo no, mis adversarios, nuestros adversarios, los que no quieren la transformación, quisieran muertos… Los deseaban en la pandemia y los desean también en seguridad y desean que le vaya mal al país para que nos vaya mal a nosotros, y sabes por qué, por qué están muy ofendidos, porque se sentían los dueños de México y se dedicaban, que esa es la otra delincuencia, aquí estamos hablando de la delincuencia vamos a decir organizada, pero en México hizo mucho daño, y sigue haciendo también mucho daño la delincuencia de cuello blanco, los que se han dedicado a saquear, a robar al País, ellos son los que quieren que nos vaya mal, para que fracase nuestro proceso de transformación, nada más que hasta ahora, hasta el día de hoy, no han podido, con toda su campaña en contra”, comentó.

Al final del debate, el presidente mexicano insistió en defender su estrategia de seguridad y la posibilidad de mantener al ejército en tareas de seguridad.

“Es que ya es el Gobierno más violento, y usted no quiere pasar a la historia como el Gobierno de los muertos, el Gobierno de la violencia”, indicó Ramos.

“No, no, no es cierto, no es cierto lo que tu dices, no, no, no. No, en cifras reales no, si fuese así tendríamos todas las denuncias de la Comisión de Derechos Humanos “, expresó López Obrador.

“Nada más que el Grupo Sinaloa, el Grupo Jalisco, el Cártel de los Zetas, el Cártel del Golfo, el Cártel de Guanajuato, todo eso se creó en los gobiernos anteriores cuando se les protegía, cuando había complicidad, cuando había contubernio entre delincuencia y autoridades y cuando ustedes (los medios de comunicación tradicionales), con honrosas excepciones, permanecían callados como momias”, afirmó el presidente.

“Estamos haciendo un trabajo profesional todos los días, no vas a encontrar un Presidente en los últimos 50 años que le haya dedicado tanto tiempo, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana en reunión de todo el gabinete de seguridad para atender esto… Estoy entregado de tiempo completo, de cuerpo y alma a garantizar la paz en el País “, acotó López Obrador.

