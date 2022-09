Científicos prueban una nueva estrategia de vacunación para combatir el VIH

Un equipo de investigadores del Instituto de Inmunología de La Jolla (LJI), en California, ha descubierto cómo el sistema inmunitario se transforma en una máquina de fabricar anticuerpos, capaz de neutralizar a uno de los virus más escurridizos que existen: el VIH.

Los investigadores pensaban que los linfocitos B (que fabrican anticuerpos) pasaban semanas perfeccionando su armamento contra las amenazas virales, pero la nueva investigación demuestra que una estrategia de vacunación de “entrega lenta y dosis creciente” puede hacer que estas células pasen meses mutando y mejorando sus anticuerpos contra el patógeno.

Este hallazgo, publicado este miércoles en la revista Nature, es un paso importante hacia el desarrollo de vacunas eficaces y duraderas contra patógenos como el VIH, la gripe, la malaria y el SARS-CoV-2.

