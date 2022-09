Demi Lovato impacta con su nueva imagen y se muestra usando leggings de látex rojo

Demi Lovato ha sorprendido a sus millones de fans al mostrar un look totalmente rockero. La cantante posó para fotos en el más reciente número de la revista Spin -especializada en ese estilo musical-, destacando una imagen en la que aparece usando un sexy atuendo de saco y leggings en látex rojo.

En las últimas semanas ha sido notorio el cambio en el cuerpo de Demi, quien siempre se ha mostrado orgullosa de sus curvas. Ahora luce más delgada y ha sacado su lado sensual, como puede verse en una imagen que le muestra como vampiresa, usando un body negro, medias de red y una capa con alas de murciélago. View this post on Instagram A post shared by Demi Lovato Brasil (@demilovatobrasil)

Luego de varias presentaciones en Latinoamérica Demi Lovato está lista para iniciar su gira por Estados Unidos, que comienza hoy en Wheatland, California y terminará en Texas el 6 de noviembre. Ella se encuentra promocionando el álbum Holly fvck y el sencillo “29”, cuyo videoclip está por llegar a los dos millones de vistas en YouTube.

