El debut de la serie ‘Friends’ y su impacto en la televisión

El programa Friends, que contó con un grupo de actores relativamente desconocidos, se convirtió en un gran éxito y estuvo al aire durante 10 temporadas. También impulsó al elenco (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer) a diversos grados de estrellato y éxito en Hollywood.

De los seis miembros principales del elenco de Friends, Jennifer Aniston surgió como posiblemente la más famosa.

Aniston interpretó a la amante de la moda Rachel Green, quien, cuando comenzó el programa, trabajaba como camarera en Central Perk, una cafetería que servía como lugar de reunión para los amigos.

El peinado rubio en capas de la actriz durante la primera temporada se hizo conocido como “The Rachel” y fue copiado por mujeres de todo el mundo. Fuera de la pantalla, Aniston, cuyos créditos cinematográficos incluyen The Good Girl (2002), Bruce Almighty (2003), Rumor Has It (2005), The Break-Up (2006), Horrible Bosses (2011), We’re the Millers ( 2013), Cake (2014) y Bola de masa hervida (2018), se convirtió en un elemento fijo de los medios sensacionalistas por su relación con el actor Brad Pitt. La pareja se casó en una lujosa ceremonia en Malibú, California, en 2000 y anunció su separación a principios de 2005.

1999 Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt Le Blanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer protagonizan la última temporada de “Friends”. (Getty Images)

Courteney Cox, la más conocida de los miembros del reparto cuando debutó Friends, interpretó a Monica Geller, una chef neurótica e hiperorganizada.

La actriz, que llamó la atención por primera vez cuando apareció en el video de Bruce Springsteen de 1984 “Dancing in the Dark”, actuó en la popular comedia Family Ties y coprotagonizó junto a Jim Carrey la exitosa comedia de 1994 Ace Ventura, Pet Detective (1994). Más tarde apareció en las exitosas películas Scream y en las series de televisión Dirt y Cougar Town.

La tercera integrante del elenco de Friends, Lisa Kudrow, interpretó a la alocada masajista y música Phoebe Buffay. Los créditos cinematográficos de Kudrow incluyen Romy and Michelle’s High School Reunion(1997), The Opposite of Sex (1998), Analyze This (1999) y su secuela Analyze That (2002) y PS I Love You (2007). En 2005, y nuevamente en 2015, encabezó la exitosa serie de comedia de HBO The Comeback.

Los hombres incluían a Matt LeBlanc como Joey Tribbiani, un actor luchador guapo, pero tonto de 2004 a 2006, LeBlanc protagonizó la serie de televisión derivada Joey.

David Schwimmer interpretó a Ross Geller, un paleontólogo sensible y hermano mayor de Monica. Una de las principales historias de Friends fue la relación intermitente de Ross con Rachel de Aniston.

Otros créditos de actuación de Schwimmer incluyen la miniserie de televisión de 2001 Band of Brothers.

David Schwimmer como Ross Geller, Matthew Perry como Chandler Bing y Matt LeBlanc como Joey Tribbiani protagonizan el episodio “The One Where Chandler Doesn’t Like Dogs” de la serie de comedia “Friends” de NBC. (Warner Bros. Television)

Completando el elenco de Friends estaba Matthew Perry, quien interpretó al bromista hombre de negocios Chandler Bing. Los créditos cinematográficos de Perry incluyen Fools Rush In (1997), The Whole Nine Yards (2000) y The Whole Ten Yards (2004); también coprotagonizó la breve serie de comedia y drama de la NBC Studio 60 on the Sunset Strip .

El 6 de mayo de 2004, más de 50 millones de espectadores sintonizaron el episodio final de Friends, convirtiéndolo en uno de los finales de televisión más vistos de la historia.

