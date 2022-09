Repartidor vive la más incómoda e insólita experiencia al entregar un pedido, historia se hace viral

Consciente del impacto que tiene una buena historia en TikTok, un hombre decidió compartir una experiencia que inmediatamente se viralizó.

El usuario Barry (@barrybarroso) que se desempeña como repartidor contó la vez que le hicieron un pedido y una vez que llegó al domicilio no lo aceptaron, pues el hombre que lo había pedido se desmarcó de la situación.

“Me cayó un pedido de un kilo y medio de carnitas con tortillas, salsas, refresco y toda la onda. Yo en el local agarré el pedido y tuve que pagar casi 400 pesos para llevármelo, me liberaron el pago y ya me voy en chin… a la casa del cliente”, empezó.

“Antes de llegar a la dirección, checo las especificaciones: está a un costado de un templo, la fachada es así, la puerta es de tal color, es de tantos pisos. Cheque y efectivamente, cuando llegué al lado del templo estaba esa casa con todas las indicaciones que me dieron”, agregó el trabajador.

Fue en ese momento que todo se tornó extraño: “Sale un señor y me dice: ‘Ah caray, y eso que traes ahí qué’. Y yo así de: ‘Buenas tardes, ya traigo su pedido’, a lo cual él me dice: ‘Yo no pedí nada’ y le marca a su esposa, y la señora: ‘Yo no pedí nada’”.

Después de que no le aceptaron el pedido, el hombre molesto pero a la vez confundido no tuvo de orta que esperar el tiempo que implica la aplicación para la que trabaja y ante la negativa no tuvo de otra que comerse todo lo que llevaba, por fortuna no pagó por nada.

“Yo tuve que seguir el protocolo: me espere el tiempo que debía esperarme y procedí a cancelar, así que me tuve que quedar con la comida. ¿Quién creen que acaba de comer carnitas? Y como fue cancelación del cliente, a nosotros no nos lo cobran”, cerró.

