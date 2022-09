El ‘Team USA’ está listo para enfrentar a Japón en un choque lleno de talento joven que busca llegar a tono al Mundial Qatar 2022

Faltan dos meses para el comienzo del Mundial de Qatar 2022 y ambas selecciones viven momentos de entusiasmo, con Estados Unidos que regresa a la Copa del Mundo tras su ausencia en Rusia y Japón que busca sorprender en su séptima participación consecutiva en el torneo.

El seleccionador estadounidense Gregg Berhater dirige al equipo más joven clasificado para Qatar 2022, con un promedio de 23.82 años, casi dos años inferior a la segunda selección más joven, Ghana (25.67).

Christian Pulisic, campeón de Europa con el Chelsea en 2021, Gio Reyna, del Borussia Dortmund, Serginho Dest, del Milan y ex del Barcelona, guían a un equipo que no podrá contar en este amistoso con Yunus Musah, del Valencia, quien se cayó de la lista por lesión.

The weekend starts early. 🇺🇸 pic.twitter.com/aO8NMa0tRT — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) September 22, 2022

Juventud de alto nivel en el Team USA

Al importante grupo de jugadores que compiten en equipos de alto nivel en Europa se suman piezas como Jesús Ferreira, de origen colombiano, que lleva 18 goles en la MLS estadounidense.

El equipo de Berhalter se clasificó para Qatar 2022 y está encuadrado en el Grupo B con Inglaterra, Irán y Gales.

Gregg Berhalter dio a conocer la lista de 26 convocados por el ‘Team USA’ para los amistosos contra Japón y Arabia Saudita https://t.co/eSBLV06M6u — La Opinión (@LaOpinionLA) September 16, 2022

Japón es un equipo de cuidado para Estados Unidos

En frente, Estados Unidos se medirá con un Japón que voló a Qatar 2022 tras clasificarse segundo en Asia, detrás de Arabia Saudí.

La selección japonesa perdió la oportunidad de avanzar como primera de grupo al empatar en la última jornada contra Vietnam, colista, lo que permitió a Arabia Saudí arrebatarle el liderato.

Será la séptima participación consecutiva de Japón en el Mundial, tras alcanzar los octavos en Rusia 2018, cuando desperdiciaron un 2-0 a favor y cayeron contra Bélgica.

Los japoneses están encuadrados en un grupo de alto nivel, el E, con España, Alemania y Costa Rica.

El joven talento de Japón

Entre los talentos del equipo brilla Takefusa Kubo, ex del Real Madrid y actual centrocampista de la Real Sociedad.

Anotó un gol este año con el club de San Sebastián y repartió dos asistencias en sus últimos dos partidos, contra el Omonia en la Liga Europa y contra el Espanyol en LaLiga.

Hasta 22 elementos de la lista de Japón para este amistoso compiten en Europa.

Takefusa Kubo anotó un gol para Japón que derribó a 4 jugadores 😂😂 pic.twitter.com/tVHg8MOvBF— Fails de fúlbol (@failsdefulbol) September 17, 2022

Estados Unidos rumbo al Mundial Qatar 2022

Tras este amistoso, Estados Unidos se enfrentará a Arabia Saudí en Murcia, mientras que Japón se medirá con Ecuador en Dusseldorf.

Las selecciones de Estados Unidos y de Japón se medirán este viernes en Dusseldorf (Alemania) en un amistoso previo al Mundial de Qatar 2022, en el que ambos equipos lucirán talentos jóvenes como Luca De La Torre, del Celta Vigo, o Takefusa Kubo, de la Real Sociedad. Gregg Berhalter says Gio Reyna and Brendan Aaronson, who have been used primarily as wingers, are candidates to fill the injured Yunus Musah’s spot in midfield against Japan tomorrow.— Doug McIntyre (@ByDougMcIntyre) September 22, 2022

Alineaciones Probables

Japón: Gonda; Nagatomo, Yoshida, Tomiyasu, Sakai; Kamada, Endo, Morita; Kubo, Furuhashi, Maeda.

Estados Unidos: Turner; Dest, Zimmerman, McKenzie, Scally; McKennie, Adams, De La Torre; Pulisic, Reyna, Ferreira.

It’s almost bedtime in Germany…



Our squad for tomorrow’s match 🔢 pic.twitter.com/nlEKPmwnYQ— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) September 22, 2022

También te puede interesar

. Gregg Berhalter dio a conocer la lista de 26 convocados por el ‘Team USA’ para los amistosos contra Japón y Arabia Saudita

. Otro fenómeno del ‘Team USA’: Jesús Ferreira anota cuatro goles para empatar récord de Estados Unidos en goleada a Granada

. Buenas noticias para la Selección de Estados Unidos: Sergiño Dest llega al AC Milan en busca de más minutos