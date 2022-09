Gregg Berhalter dio a conocer la lista de 26 convocados por el ‘Team USA’ para los amistosos contra Japón y Arabia Saudita

Gregg Berhalter ya tiene los 26 nombres que llevará a disputar los partidos amistosos ante Japón y Arabia Saudita respectivamente, cabe destacar que la Selección de Estados Unidos cuenta con un nutrido grupo de futbolistas muy jóvenes, los cuales militan en Europa y otros más que militan en la liga local. Una combinación que el DT ha sabido utilizar y que espera mantener de cara al Mundial Qatar 2022.

Los nombres más destacados de la convocatoria son los de Christian Pulisic (Chelsea), Gio Reyna ( Borussia Dortmund), Weston McKennie (Juventus), Brenden Aaronson (Leeds United) y Sergiño Dest (AC Milan). Hasta acá figura el regreso a la lista del futbolista del Norwich City, Josh Sargent, que no participaba con la selección estadounidense desde septiembre de 2021, cuando participó en la eliminatoria mundialista.

Los que regresan y los que se pierden la convocatoria con el Team USA

El director técnico Gregg Berhalter, confirmó las bajas de Zack Steffen, Antonee Robinson y Timothy Weah por lesión. Se espera pueda contar con estos nombres ya para el Mundial Qatar 2022.

Gregg Berhalter ha confirmado que Zack Steffen, Antonee Robinson y Timothy Weah no han podido entrar en la convocatoria por lesión ❌ pic.twitter.com/117v1uqhEf — Esto es MLS (@EstoesMLS) September 14, 2022

De igual forma cabe destacar los regresos de Reyna, Dest, Pepi, Richards Vines y como se citó anteriormente, Josh Sargent. Un futbolista tan importante en la actualidad como lo es Reyna, se había perdido la anterior convocatoria por lesión. Adjust your schedules accordingly. 📆 pic.twitter.com/GOrgZwoR42— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) September 14, 2022

La juventud es pieza clave en Estados Unidos

Los jugadores de los Estados Unidos tienen un promedio de 24 años de edad y cuando obtuvieron su clasificación contaban con una media de 23,8, convirtiéndose en los más jóvenes en alcanzar el boleto mundialista. Hasta la fecha los más destacados del ‘Team USA’ no superan los 25 años. Sin lugar a dudas el futuro y el talento en la Selección de Estados Unidos se pierde de vista.

La Selección de Estados Unidos se había mantenido en alerta por la falta de minutos de Christian Pulisic y Sergiño Dest, sin embargo Gregg Berhalter confía ciegamente en ambos jugadores. Ahora ambos tienen una nueva oportunidad tras el cambio de club por parte de Dest ya que está sumando más minutos y en lo que respecta a Pulisic se espera mejor suerte con la salida de Tuchel.

Cabe destacar que Estados Unidos quedó emparejado en el grupo B de la Copa del Mundo junto a las selecciones de Inglaterra, Gales e Irán.

