Liam Gallagher solo ha estado seis meses sobrio en los últimos 30 años

Hay viejas leyendas del rock que dejan de lado los excesos en cuanto empiezan a intuir los primeros achaques de la edad, pero Liam Gallagher piensa seguir viviendo como lo ha hecho hasta ahora: en sus propios términos. Según sus cálculos, en las últimas tres décadas ha pasado un total de seis meses sobrio y se ha resignado a lidiar con las consecuencias de sus actos de la mejor forma posible.

“La cuestión, al menos en mi caso, es que obviamente bebo, y fumo y me meto en líos, a diferencia de otras estrellas”, le ha confesado a Matt Wilkinson en la emisora Apple Music 1. “Es lo que he hecho desde que tenía 14, 15 años. Puede que me diera un respiro durante seis meses hace un par de años, y eso es todo, así que mi voz va a verse afectada. Va a cambiar con el paso del tiempo de cualquier manera”.

El alcohol está intrínsecamente ligado a su carrera profesional porque fue el detonante de muchos de los escándalos que protagonizó con su hermano -y enemigo- Noel en el marco de la banda Oasis, y también es lo que le ayuda a subirse al escenario. Antes de cada concierto, su proceso de preparación incluye, entre otras cosas, beberse media botellas de brandy.

“Pero el último año lo he estado tomando con miel y agua caliente, y últimamente me he puesto un poco… No diría que nervioso. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero creo que a medida que envejeces, te vuelves un poco más… Ya no estás tan seguro de ti mismo”, se ha justificado para explicar la sutil transformación que ha experimentado tras entrar en la cincuentena.

Ahí es donde entra en juego la bebida, que le ayuda a relajarse, y si todo va bien, se permite tomarse un vaso más entre la sexta o la séptima canción.

Adicionalmente, Liam Gallagher ha confirmado que está hablando con Jon Squire, ex-guitarrista de The Stone Roses, para formar una nueva banda.

Gallagher ya dejó caer que la idea estaba en ciernes el pasado mes de junio, cuando sacó al escenario al hacha durante sus shows en Knebworth para tocar el clásico “Champagne Supernova”, emblemático himno de Oasis publicado en 1995.

También te pueden interesar:

–Durante una discusión en Twitter, Liam Gallagher sostiene que Oasis fue mejor banda que The Beatles

–Liam Gallagher se niega a pasar por el quirófano para solucionar sus problemas de cadera

–Liam Gallagher muestra su admiración por la reina Isabel II: “Es muy buena. Creo que es un pequeño Jedi”