Michael Cohen advierte sobre los graves problemas cognitivos de Donald Trump

Michael Cohen, antiguo miembro de la Organización Trump, explicó que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, parece estar sufriendo un deterioro cognitivo.



“Hay algo muy diferente en el Donald Trump hoy al Donald Trump que yo recuerdo en la Organización Trump”, dijo en entrevista con CNN Cohen quien fue cuestionado por la reciente declaración que el magnate hizo a Fox en la que aseguró que “podía desclasificar documentos telepáticamente”.



“Creo que cognitivamente está pasando algo serio. Está tan preocupado por lo que está pasando, no solo en este casi, sino en todos los casos que realmente creo que cognitivamente está pasando algo allí, porque nadie, incluso Donald, él está no tan estúpido como para creer que puedes desclasificar documentos mentalmente”, dijo Cohen

“Dejará que sus hijos caigan antes que él“

Asimismo, explicó por qué se habría llevado los documentos altamente calificados a su casa de Mar-a-Lago: “Él sabía qué documentos estaban allí. Quiero decir, hay documentos nucleares y ni si quiera sabemos cuáles son, no sabemos con qué país se relacionan.



Cohen indicó que Trump tomó eso documentos y todos ellos para usarlos contra Estados Unidos en caso de que sea acusado o potencialmente encarcelado “es una tarjeta para salir de la cárcel gratis” porque “no hay nada que él no haga para protegerse porque no se preocupa por nadie más que por él mismo. De hecho, dejará que sus hijos caigan antes que él. Los dejará car sobre la espalda de la misma manera que dejó caer sobre la espalda”.

Te puede interesar:

– Exabogado de Trump celebra la demanda que interpuso la fiscal general en su contra

– Cohen asegura que Trump guardó copias de documentos confiscados por FBI en sus otras casas

– Trump y Cohen: 6 comentarios controvertidos del presidente que publica su exabogado en un libro