El retiro de Roger Federer y los 700 cuadrangulares de Albert Pujols marcaron una histórica semana deportiva

El 23 de septiembre será recordado por los fanáticos del deporte como una jornada histórica tanto en el tenis como en el béisbol. Por un lado el retiro Roger Federer, considerado por muchos como el mejor de la historia y por el otro Albert Pujols conectó par de cuadrangulares ante los Dodgers para ingresar al club de 700.

En un apasionado partido de dobles que disputó junto con otra leyenda viviente como Rafael Nadal, Roger Federer se despidió con derrota ante la pareja conformada por Jack Sock y Frances Tiafoe (4-6, 7-6 (2) y 11-9) por la Laver Cup que se llevó a cabo en Londres. Pero más allá del resultado, lo que se vivió fue una emotiva fiesta en dónde el suizo le puso fin a su carrera a los 41 años.

Pujols y Federer son leyendas

Por parte de Albert Pujols luego de declarar que no perseguía ningún registro, el día de ayer decidió no esperar más y conectar par de cuadrangulares contra los Dodgers para arribar al club de los 700 junto a leyendas de la talla de Babe Ruth y Barry Bonds. El dominicano no se sentía presionado ante este logro y así lo hizo saber en sus declaraciones.

The 700 HR club now has its 4th member. pic.twitter.com/eGSPzuPHuA — MLB (@MLB) September 24, 2022

Por parte de Federer, constató aún más su leyenda y demostró su influencia mundial. Su manera de jugar tenis revolucionó al deporte blanco y marcó una época que será inolvidable para el deporte en general, algo que va más allá de los 20 Grand Slams que obtuvo como profesional. "The occasional out wide serve-and-volley, maybe?"



Coach @rogerfederer is in teammate @cam_norrie's corner.#LaverCup pic.twitter.com/J3kyloPfEu— Laver Cup (@LaverCup) September 24, 2022

Reacciones ante el logro de Pujols y registro de Federer

Los 17 mil espectadores que se dieron cita el The O2 Arena a presenciar la Laver Cup, no pararon de ovacionar de pie a Roger Federer, mucho más después de calificar su paso como “Un Gran Viaje”, algo que sin duda volvería a repetir. La emoción se desbordó y las lágrimas del suizo representaron a todos sus fanáticos.

Por el lado de Pujols, el Dodger Stadium se puso de pie y ovacionó a un deportista que lo ha dado todo por el todo y con sus 700 cuadrangulares reafirma que es cuestión de tiempo su entrada a Cooperstown.

The 700 Home Run Club tiene un nuevo miembro



Albert Pujols consiguió su cuadrangular 700, solo 4 jugadores están ahí, y que uno sea latino es increíble



Además, siendo ejemplar en carrera. Su HR lo celebraron hasta los aficionados rivales… ¡LEYENDA!pic.twitter.com/Y7cedFaZiA— Adriana Monsalve (@AdrianaMonsalve) September 24, 2022

Sin lugar a dudas una semana deportiva que cerró con mucha historia y que todavía está a la expectativa de otro cuadrangular de Aaron Judge.

